耳朵有阻塞感　醫生一挖…「全世界最大耳屎」出爐　記錄過程太噁心

▲醫生挖出2.5公分的耳屎，是目前全世界上紀錄最大的耳屎。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國萊斯特郡（Leicestershire）一名患者前往耳鼻喉科檢查，不料，卻被醫生挖出2.5公分的長條型耳屎，不僅嚇到病患本人，醫生也說這可能是「世界上最大」的一塊耳屎。

綜合外媒報導，進行此治療的醫生奈爾（Neel Raithatha）表示，為了解決病患耳朵的異物堵塞感，他使用內窺鏡檢查，結果卻挖出了一條2.5公分的耳屎，考慮到平均耳道僅3公分，「這真的特別令人印象深刻」。取出當下嚇壞他跟患者，所幸耳膜完好無傷。

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報導指出，數據顯示，有3分之2的人習慣用棉花棒清潔耳朵，甚至是用鉛筆、髮夾等。專家提醒，想要正確清潔耳朵，就千萬不要用棉花棒，正常耳屎其實有幫保護耳道皮膚、保持耳道清潔的功能，不需要特別清理，除非耳屎沒有自然掉落，才需要看醫生解決。

奈爾也分享過去的類似案例，曾經幫助一名病患取出積累50年的耳屎，導致耳屎已經有「強酸性」氣味；另一名患者則是因為角化症，從耳道中取出大量死皮；還有一名女性病患說自己幾乎耳聾，原因是巨大的耳屎阻塞耳道，也曾經從病患的耳朵中取出棉花棒頭。