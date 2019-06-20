相信「嫁中國發大財」　巴基斯坦女慘淪性奴：整整一星期被集體性侵…

▲巴基斯坦女性被騙與中國男子結婚，實為賣淫。（圖／翻攝自YouTube／Hindustan Times）

記者林瑩真／綜合外電報導

巴基斯坦在2018年起成為中國大陸婚姻經紀人的焦點，以發大財、過上好生活為賣點，吸引1000多名巴基斯坦婦女與中國男人結婚，不料，這些婦女卻成為人蛇集團的賣淫工具，被帶到中國後，遭到中國男子集體性侵。

綜合外媒報導，巴基斯坦官員試圖破獲人口販賣集團，並證實有許多貧困的巴基斯坦人將女兒嫁給中國男子，以換取大量現金，但這些女性最後都被迫在中國賣淫。一名官員匿名表示，他們相信大部分的女性都是假結婚、真賣淫的方式被出售的。

《美聯社》採訪7名受害的巴基斯坦婦女，一名婦女蘇瑪拉（Sumaira）說，她被兄弟賣給中國男子，強迫她結婚，當時仍在巴基斯坦，丈夫就將她關在一間房間內，整整一個星期都遭到中國男子集體性侵。她氣得質問她的兄弟「你為什麼賣我？你賣我拿了多少錢？」但最後被兄弟毆打，她則逃到叔叔家。

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另一名20歲的娜塔莎瑪西（Natasha Masih）完全公開自己長相，挺身而出講述自己悲慘的遭遇。瑪西說，她與中國丈夫結婚後，就被藏在一間偏鄉的房子內，丈夫讓其他中國男子付錢並性侵她，或是將她帶到酒店賣淫，她被迫成為性奴，甚至挨罵：「我在巴基斯坦買了妳，妳屬於我，妳是我的財產。」

直到瑪西打電話給父母，並向教會求救，才找到一名在中國讀書的巴基斯坦男人，偽裝成嫖客，趁著在酒店交易時帶走瑪西，讓瑪西搭上回巴基斯坦的飛機，成功解救了她。

不過瑪西表示，還有許多巴基斯坦婦女仍被迫賣淫，希望未來不要再有巴基斯坦婦女被中國騙婚，「我很幸運，還有很多被丈夫帶到中國的女孩仍過著可怕的生活，現在我知道什麼是自由、什麼是奴隸，在中國，我被丈夫視為奴隸。」