班機飛行中…他驚見「波波卡特佩特火山噴發」　危險美景全紀錄

▲班機上的乘客拍下波波卡特佩特火山爆發的模樣。（圖／翻攝自twitter／andyduran@andyduran941）

記者林瑩真／綜合外電報導

墨西哥的波波卡特佩特火山（Popocatépetl）17日爆發，噴出高達5公里的大量濃煙及火山灰，此景恰好被一旁飛機上的乘客紀錄下來，壯觀場面吸引6萬人次觀看。

綜合外媒報導，波波卡特佩特火山在當地時間凌晨6時許爆發，噴出大量濃煙及火山灰及天然氣，讓全國民防協調委員會（National Coordination of Civil Protection）發布短暫爆發警告「黃色二期警報」，提醒附近居民不要接近火山，也減少外出。

不過，當時恰好一架從維拉克魯茲市（Puerto de Veracruz）起飛的班機經過波波卡特佩特火山附近，一名乘客就將火山爆發的情況全部紀錄下來，事後PO上網路，壯觀場面吸引大量網友並轉發。

墨西哥國家防災中心（CENAPRED）表示，波波卡特佩特火山一共噴氣187次，每次都有水蒸氣及少量灰燼。事實上，這也不是波波卡特佩特火山今年第一次爆發，3月18日的夜間就曾爆發過一次，白熾岩也蔓延到斜坡下方1.5英里處。