情侶吃麥當勞「幫雞塊零死角剝皮」　網崩潰哀號：這是在摧毀啊！

在 Instagram 查看這則貼文 B Cardi（@browncardigan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 17 日 下午 7:20 張貼

實習記者黃可昀／綜合報導

不論炸雞或雞塊，精髓都在於它炸得香脆多汁的外皮，但澳洲麥當勞竟然有一對華人情侶低著頭在為雞塊「剝皮」，男方剝完還貼心地遞給女友享用，這一幕讓身旁的外國顧客全目瞪口呆，還有網友說這種吃法「根本是在摧毀雞塊啊！」

▲兩人把雞塊仔細去皮後才吃。（圖／翻攝自IG／browncardigan）

據《每日郵報》報導，IG粉專「Brown Cardigan」19日貼出這段影片，這對華人情侶在麥當勞吃著午餐，雙方卻不發一語，始終專注於手裡的雞塊，不知道是在忙什麼，下一秒男方突然把「光溜溜」的雞塊遞給女友，原來他們一直在仔細地為雞塊去皮，剝掉金黃色的麵糊脆皮，只取裡面白色部分的雞肉。

接著可以看見女方把光溜溜的雞塊浸入糖醋醬，再大口的送入口中，並表現出滿足的表情。這段影片一曝光就引起熱烈討論，不少雞塊愛好者崩潰的說「天啊…我看了什麼」、「他們是反社會人士吧！」「這根本是違法行為！」也有網友透露其實自己也有幫雞塊剝皮的習慣，但那是因為家裡愛犬不能吃炸的外皮。

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▲先前也有網友說自己吃雞塊喜歡去皮。（圖／翻攝自Facebook／Sameer Jafri）



事實上，先前也有一位叫加法里（Sameer Jafri）的美國人也自曝他吃雞塊喜歡剝皮，還PO出自己將脆皮完美分離的照片，並問「大家也都會把雞塊的皮剝掉嗎？」結果許多網友看了都大崩潰， 還氣到留言「天啊，這是連環殺手的徵兆」、「我們該叫警察了，最好連FBI也叫來。」