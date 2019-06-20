中東增兵1000人「緊繃美伊關係」　美國務卿：只是想嚇嚇伊朗！

▲美國國務卿蓬佩奧對伊朗增兵問題做出說明。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美伊關係逐漸升溫，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對於美方宣布在中東地區增兵1000人公開說法，表示是因為華府要因應伊朗的敵對太不，而且必須要證明美國是有能力處理伊朗對於美國發布任何攻擊。

綜合外媒報導，蓬佩奧19日在中東美軍的中央司令部佛羅里達州總部對於美國在中東增兵一事提出說法，提到川普並不想發動對伊朗的戰爭，但是為了要因應伊朗的敵對行為，美國相當嚴肅看待此事。蓬佩奧提到「增兵1000人可以讓伊朗相信美國絕對是嚴正看待，並且嚇阻他們在該區域的侵略行為。」

此外，更要確定若是伊朗做出「糟糕的決定」，有損美國的利益或是傷害美國人、繼續擴張核武，美國是有能力可以因應。蓬佩奧表示，「川普其實根本不想要戰爭，美國在傳達這項訊息時，遺憾的是仍要採取行動來保護在中東的利益。」

日前阿曼灣的兩艘油輪遭到襲擊，美國一口咬定為伊朗是主謀，讓原本就緊繃的美伊局勢再升溫，各國紛紛出來要求美國徹查，而非直接指名。川普在18日的記者會上表示，「在伊朗局勢中，美國已經做好準備，就看接下來如何發展。」

蓬佩奧表示，對伊朗施加壓力的行動其實很有效。但其他國家卻擔心可能會演變成武裝衝突，進而影響到整體國際局勢。