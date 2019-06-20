雪碧從此「不再綠」！58年經典瓶身將消失　首換原因曝光





▲為方便回收，雪碧將於9月換上透明瓶身。（圖／翻攝Unsplash，下同）

國際中心／綜合報導



「雪碧」汽水在1961年首次在美國推出，是透明氣泡飲料的領導品牌，自推出以來綠色的瓶身已經採用了58年。近日可口可樂公司表示，為了回收方便，決定從9月起將雪碧的經典綠色瓶身更改為透明瓶身，讓回收工作更為方便。

據《太陽報》報導，可口可樂公司宣布棄用雪碧的綠色瓶身，並於今年9月開始使用透明瓶身。公司認為綠色給予人清爽、乾淨的感覺，就如同雪碧一般，所以從1961年來，都一直使用綠色瓶身。





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現在所使用的瓶身雖然已經是100%可回收塑膠，但在最常見的機械回收系統中，要將綠色塑膠變回透明的流程相當困難，可口可樂公司最終決定將綠色塑膠瓶身改成透明瓶身，並在新的瓶身中加入50%再生塑膠。

可口可樂公司表示，今年9月開始會先替換塑膠瓶，至於玻璃瓶身的雪碧，則要等到2020年才會在看到新包裝。



不只雪碧，同樣為可口可樂公司旗下的Glaceau Smartwater也會在年底前換成100%可回收塑膠，希望可以藉此減少3,100噸新塑膠。這些措施實施後，預計將在2020年，可口可樂公司可減少使用2萬3000噸頓塑膠。