出海「釣到5公尺大白鯊」！近距離狠咬肥美魚餌　船上壯男放聲尖叫

▲一群壯男開船釣魚，驚見大白鯊狠咬魚餌。（圖／翻攝自Jeff Crilly臉書）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州一群壯碩男子搭遊艇出海，在馬納斯寬灣（Manasquan Inlet）東南50公里水域釣魚，當他們把整條鮪魚放在大海中，沒想到竟然引來了一條大白鯊，嚇得船上所有壯男都不斷尖叫，相關影片在臉書上曝光，吸引了至少40萬人觀看。

船長克瑞利（Jeff Crilly）在臉書上表示，「這是我人生以來最好的一天！」他表示，當時他和另外4名朋友一同出海，準備展開釣魚比賽，把整條鮪魚和整袋魚餌放入大海中，豈料竟然出現了驚人的現象。

「竟來了一條超大超大的白鯊！」克瑞利說，似乎是魚餌的關係，引來了一條超肥的巨大白鯊，嚇得全船的壯男放聲尖叫，紛紛拿起手機錄影，上傳畫面至臉書上分享。

這條白鯊身長約5公尺，幾乎和他們的遊艇一樣長，重量可能達900公斤。一群人超擔心船身可能會翻覆，害他們變成「海底肉片」，還好鯊魚吃掉魚餌後就轉身離開，沒有任何意外發生。

Posted by Jeff Crilly on Monday, June 17, 2019