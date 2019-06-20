俄羅斯簽證簡化「台灣在適用清單內」！入境海參崴可用免費電子簽

▲用中華民國護照可以用電子簽證入境海參崴自由港區。（圖／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報導

俄羅斯聯邦政府18日公告，修正2017年4月14日的692-p號命令，增列海參崴（Vladivostok）自由港區入境電子簽證簡化政策適用國家。在18個國家中，「中國」改為「中國（包括台灣）」，因此台灣納入適用清單，將活絡台灣和俄羅斯的關係，也吸引遠東地區吸引投資。

根據俄羅斯聯邦政府2017年公布的命令，適用於海參崴自由港區電子簽證的18個國家，分別為阿爾及利亞、巴林、汶萊、印度、伊朗、卡達、中國、北韓、科威特、摩洛哥、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、阿曼、沙烏地阿拉伯、新加坡、突尼斯、土耳其、日本，促進遠東發展。

海參崴自由港區電子簽證為一次性簽證，效期為30天，持有人可以在期限內在俄羅斯境內待8天，但出入境必須為海參崴自由港區。簽證免費且迅速，申請人也不用出示邀請函、旅館訂房相關證明、前往俄羅斯的目的文件，不用親自前往俄羅斯駐外館處，簽證種類包括一般商務、一般觀光、一般人文等。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也要求總理及外交部門、聯邦安全局等政府單位採取必要措施，確保2021年1月起，統一實施適用於俄羅斯全境的一次性電子簽證，效期預定為16天，但將收取一定簽證費用，且不適所有國家都能適用。