「聯準會維持利率不變」川普要氣炸了！Fed主席：我會做滿4年任期

▲美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）公布利率，引起華爾街股市走向。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）公開市長委員會（FOMC）結束兩天貨幣政策會議，主席鮑爾（Jerome Powell）19日表示，由於經濟前景「不確定性」增加，聯準會許多成員都認為增加了降息的理由，然而仍需要閱讀更多的數據再決定此計畫，因此宣布基準利率仍維持在2.25%至2.5%的區間不變。華爾街股市終場小漲。

鮑爾在記者會上表示，貨幣政策找到了更強的理由，這次參與投票的10位決策官員，有9票贊成維持現行利率水準，僅聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）反對，並主張應該降息1碼。至於利率的預測，17位官員預測中有8人認為2019年需要降息，其中有7人認為要降息兩碼；另外有1名官員預測今年需升息，其餘8人認為利率應不變至年底。而把時間推演至2020年，多數官員認為利率將會低於目前水準。

「全球的經濟增長疲乏，或許可以抑制全球的通貨膨脹。」鮑爾表示，由於現在的金融市場風險情緒已經惡化，因此相關的消息必須要重拾各界的信心，他認為美國經濟數據良好，消費也穩步成長，至於通貨膨脹，他認為回到2%的目標速度很慢，但仍會堅持實施2%的對稱通膨目標。

鮑爾補充，聯準會將盡量避免太早行動，他不認為等待越久而風險越大。不過，聯準會聲明內容刪除了過去對於利率調整時要各界「保持耐心」等用字，顯示聯準會正準備採取行動，並持續預估美國經濟成長；雖然暗示可能降息，然而，鮑爾表示，自5月起，聯準會召開會議所做的決策都顯現了官員們的擔憂，因為美中貿易戰仍是無法預測。

「我們沒有這種優勢，因為我們的Fed不會降低利率！」美國總統川普（Donald Trump）就任以來，Fed就升息7次，最近一次於去年12月，他就不斷抱怨鮑爾的升息政策阻礙了美國的經濟發展，甚至暗示可能要想辦法讓鮑爾離職。

川普認為，美國央行應該要幫助他對中國打貿易戰，但Fed無法讓美國擁有公平的競爭條件，「Fed非常有破壞力。」即使如此，他仍認為美國最後會取得勝利，只是他希望Fed做好工作，股市就能再漲5000至1萬點，GDP成長率4%，「我們就贏了！」

面對川普的抱怨，鮑爾表示，一切相信法律的明確規定，一定會作滿任期4年。

Fed此次宣布基準利率仍維持在2.25%至2.5%的區間不變，仍暗示可能很快降低利率，時間點最快或許是下半年，讓華爾街股市終場收紅。道瓊工業指數最終漲38.46點或0.15%，以26504.00點作收。標準普爾500指數漲8.71點或0.30%，以2926.46點收。那斯達克綜合指數漲33.44點或0.42%，來到7987.32點收。