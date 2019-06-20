香水比巧思！diptyque推出「彩虹瓶身」，引發討論熱潮

▲diptyque彩色限量瓶身香水，台灣預計7月發售。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

資深香水控的你一定知道diptyque，優雅簡潔的包裝搭配獨特的香氣，在如山一般高的香水中，辨識度很高。近來許多品牌都大玩包裝，diptyque也跟上這股潮流，將現有的香水變身為彩虹瓶身，躍為話題。

在 Instagram 查看這則貼文 diptyque（@diptyque）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 31 日 上午 12:02 張貼

diptyque即將在7月推出的「Raw Materials In Colors」限定系列，不僅將原有香水包裝轉換為彩色，更通通縮小成30ml，讓你隨身攜帶好方便。而它的彩色瓶身更別具意義，這系列以不同顏色來代表香氛裡所使用的成分。

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▲像是粉紅色代表玫瑰、黃色代表橙花、橘色代表檀木、海洋綠則代表新鮮晚香玉，墨綠色代表無花果葉。

▲伊麗莎白雅頓 綠茶石榴香水，100ml，1,800元。

而以綠茶香水聞名的的伊莉莎白雅頓，打從2001年起的每年初夏，皆會推出限量綠茶香氛，作為夏季的開始。2019年的夏季，綠茶家族即將推出第19款「綠茶石榴香水」，在綠茶經典的雋永幽香中，注入石榴的水果香氣，完美揉合柑橘花果香調，喚起清新香甜的美好夏日記憶。

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