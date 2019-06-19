新加坡樟宜機場跑道關閉10小時！武裝部隊「調查無人機」　37航班被延誤

▲新加坡樟宜機場連續2日出現未授權無人機在周邊飛行。（圖／記者謝盛帆攝）



國際中心／綜合報導

新加坡樟宜機場連續2日出現「未授權無人機」在機場周邊飛行，導致民航局關閉了一條跑道10個小時，共有37趟航班受到延誤，其中1趟入境的航班也改到吉隆坡降落。目前民航局、樟宜機場已與武裝部隊、警察部隊進行跨部門搜查，案件正在進一步調查當中。

新加坡民航局說明，一架未經許可的無人機18日出現在樟宜機場附近，且持續進行飛行。為了確保航班運作與乘客安全，民航局從18日晚間11點到19日早上9點開始，關閉了其中一條跑道，僅剩另一條跑道維持運作。

▼新加坡樟宜機場是全球第13繁忙的貨運機場。（圖／記者謝盛帆攝）



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民航局指出，這次事件中，共有37趟出入境航班受到延誤，其中1趟入境的航班也被迫改道至吉隆坡。

對於無人機擾亂航班的案件，民航局發布公告稱，目前已與樟宜機場集團、新加坡武裝部隊、新加坡警察部隊組成跨部門小組，對案件展開搜查。公告說明，當局將對影響航空即個人安全的行為進行嚴正調查，並毫不猶豫對違反條例的個人採取法律行動，最重將處以6萬元令吉（約新台幣45萬元）或12個月的監禁。