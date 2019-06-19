美企業警告白宮：對大陸加徵關稅會導致《聖經》缺貨！

▲美國對中國大陸商品加徵關稅，竟會致國內出現「聖經荒」？(示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「對中國大陸商品加徵3000億美元關稅」聽證會周二(18日)結束第二天議程。會中有人提出警告：對大陸加徵關稅，會讓《聖經》在美國缺貨！

與會的美國出版商指出，若對大陸加徵關稅，美國國內《聖經》印刷成本會暴增，並形容這叫「聖經稅」。除此以外，兒童讀物等印刷製品由於依賴大陸印刷廠商，屆時也會發生供應不足的情況。

美國貿易代表辦公室發布的聽證會議程顯示，周二總共有48家企業受邀與會。當天第二段議程是屬於出版商的。之前美方透露的3000億美元對大陸關稅清單收錄了幾乎所有的紙質印刷產品。

「彭博社」周三發布消息稱，HarperCollins基督教出版公司的蕭恩沃德(Mark Schoenwald）當場指出：「我們相信政府並不清楚關稅會對《聖經》帶來的潛在負面影響。請萬萬不要在宗教團體、顧客頭上徵收聖經稅。」

他表示，25%的關稅會增加印刷《聖經》的難度，讓印刷成本增加，導致《聖經》短缺，傷害到基督教書籍出版社的利益，甚至會進一步影響到教會、教堂、非營利機構、宗教團體等方方面面。

基督教、尤其是新教信仰在美國社會中一直佔有非常重要地位。早在殖民地時期，從英國來到北美的清教徒就引用聖經，將新英格蘭地區比喻為「山巔之城」。美國國歌《星條旗》歌詞第二段中也多次歌頌「上帝的力量」，由這段歌詞引申出的「我們信仰上帝」(In God We Trust)更成為國家格言。

值得注意的是，基督教福音派(evangelical)教徒佔美國人口四分之一，是川普支持者當中一股不可忽視的力量。《華盛頓郵報》透露，福音派當中白人教徒對川普的支援率更高達78%。

如今白宮內閣裡，副總統潘斯、國務卿蓬佩奧、能源部長裴里、教育部長德沃斯等人均為基督徒。川普上任後更在白宮內成立「聖經學習小組」(Bible Study Group)，是美國史上近百年來的頭一遭。

對此，周二參加聽證會的「基督教福音教派出版協會」(ECPA)會長楊茲(Stan Jantz)表示，「我知道當今政府對地區宗教自由有極大的興趣，也支持讓宗教相關用品容易取得。我們真心希望(白宮)能對書籍、尤其是《聖經》，抱持開放態度。」

不僅是《聖經》，受美國加稅連的還有兒童讀物。紐約Workman出版商CEO雷諾(Daniel Reynolds)指出：「如果加徵關稅，美國孩子能讀的書會變少。」

他說，大陸的印刷廠有設備上的優勢。一些兒童讀物需要防水、無毒印刷材料印製，這讓中國廠商成為無可替代的印刷來源。美國書商協會(ABA)主席費歐科(Jamie Fiocco)則指出，該機構出版商成員大約四分之一的書都在大陸印刷。當中，《聖經》以及兒童讀物的印刷管道「在很大程度上」都依賴於中國大陸。

美國出版商也曾想過擺脫對大陸的依賴。美國出版商協會全球政策部門副主席辛普森（Luisa Simpson）透露，美國出版商曾尋求本土印刷廠幫助，但自1980年代以來，後者早已產能不足，毛利太低。

上述關稅聽證會於17日召開，為期7天，外界不許拍照錄影。首日已有47名美國企業代表進場，告訴白宮的一些貿易常識：一些商品只能透過大陸市場採購獲得；若強行更改採購管道，美國等於給自己設立了一道25%以上關稅的關卡。 “