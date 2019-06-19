快訊／全台最大私人飛機公司董事長楊宿智　證實美國墜機身亡

記者趙蔡州／採訪報導

全台最大私人飛機品牌「飛特立航空」董事長楊宿智18日驚傳在美國墜機身亡，享壽61歲。飛特立航空公司19日晚間證實，楊宿智先生於美國時間6月18日在洛杉磯自駕直升機發生意外。



▲飛特立航空董事長楊宿智驚傳在美墜機身亡。（圖／翻攝洛杉磯警長推特）



飛特立航空公司公關林立平向《ETtoday新聞雲》證實消息，表示董事長楊宿智先生確實發生意外已經身故，不過由於發生意外的地點位在美國，因此目前不方便透露意外的細節，等待美國的調查結束之後會再公布。

根據美媒報導，一架直升機18日從美國加州托蘭斯市機場（Torrance Municipal Airport）起飛，準備前往海外的卡塔利娜島機場（Catalina Island Airport），不過直升機卻在抵達機場前失去信號，後來有居民在卡塔利娜島西北端發現直升機的墜毀殘骸，同時有一人死於悶燒的殘骸中。

當地政府相信飛機上應只有一名乘員，但搜救人員仍在該地區尋找任何其他可能的受害者或倖存者。

▼董事長楊宿智墜機亡，享壽61歲。（資料照／記者李毓康攝）



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飛特立航空公司成立於2010年，主要從事商務包機、醫療專機等服務，儘管這類公司在歐美較為普遍，但飛特立在台灣還第一家專門提供商務專機服務航空公司。

飛特立航空董事長楊宿智畢業於建中，畢業後旋即去當兵、放棄念大學，退伍後不久就與妻子結婚，25歲跟隨岳父一起赴美從商，他在經營電子零件方面有傲人成績，1990還到大陸深圳設廠。

他會接觸飛行完全是因為興趣使然，為此他還特別去考了飛行執照，想要自己開飛機；他花了四年的時間，從最普遍的PPL（私人飛行執照），到最高難度的ATPL（民航運輸駕駛執照），前後總共考到七張飛行執照。

其間，他自己擁有的飛機也不斷升級，從最初的單引擎螺旋槳、雙引擎、小型、中型、一直換到一台上千萬美元的大型噴射機，截至55歲時已經換過約十架飛機。

他2010年從美國返台後就決定成立飛特立航空，接著花了2年才從民航局申請到許可，專攻商務包機、離島醫療，底下更有11架私人專機，服務範圍涵蓋大陸地區與東南亞，但不料18日發生墜機意外，結束了匆匆一生、享壽61歲。

