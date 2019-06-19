ZARA下殺5折瞄準夏日海邊行頭　390能買泳裝、590入手最流行的編織包

▲ZARA夏季折扣今晚從APP與網站先開跑。（圖／翻攝ZARA官網）



記者張妤瑄／台北報導

繼UNIQLO（優衣庫）、GU、GAP、H＆M舉辦折扣季後，隸屬於Inditex集團的ZARA等品牌也將於明日（6／20）正式開跑，其中有網路商店與APP的ZARA，都搶先在今晚（6／19）正式下殺折扣，讓消費者能提前從網路看到折扣商品。當然，根據以往經驗，實體店上也有許多網路沒有的品項。

ZARA喊出5折優惠，實際上店面也會有許多低於折扣的商品釋出，但目前就網路商店的商品來說，女性今夏必備的時尚單品，如泳裝、編織包款等，都有超優惠的價格出現。舉例來說，連身泳裝最低用新台幣390元就能入手，除了海邊需要外，近年也能當作夏季時尚上衣，搭配牛仔褲也有型。

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▲鑲貝殼連身泳裝，特價NT$390元（原價NT$490元）。（圖／翻攝ZARA官網）



▲印花連身泳裝，特價NT$390元（原價NT$490元）。（圖／翻攝ZARA官網）



▲荷葉單肩泳裝，特價NT$690元（原價NT$1,290元）。（圖／翻攝ZARA官網）



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另外，今年夏天必備的編織包款也有許多都下殺折扣，其中最便宜也能用新台幣590元買下。算一算，如果要在有限的預算內購入全新的夏日海邊行頭，1,000元有找，而且還是走在時尚最前端的設計。

▲天然黃麻托特包，特價NT$590元（原價NT$990元）。（圖／翻攝ZARA官網）



▲紙質編織手提籃，特價NT$590元（原價NT$774元）。（圖／翻攝ZARA官網）



▲壓克力包蓋編織都市手提包，特價NT$990元（原價NT$1,590元）。（圖／翻攝ZARA官網）



▲鉤編托特包，特價NT$990元（原價NT$1,590元）。（圖／翻攝ZARA官網）



▲酒椰草編織迷你水桶包，特價NT$990元（原價NT$1,290元）。（圖／翻攝ZARA官網）