「南韓第一美腿」宣美增重10公斤　套緊身洋裝...美胸UP UP、S曲線超魔鬼

▲宣美身高166公分，先前體重僅40公斤，最近終於增胖到50公斤。（圖／翻攝宣美IG）



記者張妤瑄／台北報導

前Wonder Girls成員宣美（선미），靠一雙白泡泡幼咪咪的大長腿，被封「南韓第一美腿」。但身高166公分的她，體重一直只有40公斤，近期因今年要展開世界巡迴演唱會而下定決心增胖，最近她開心報佳音，體重終於來到50公斤，連身邊舞者朋友都趕緊留言恭喜。

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▲宣美有「南韓第一美腿」的封號。（圖／翻攝宣美IG）



增重10公斤後，宣美的體態比以前更加魔鬼，最新Po出的穿搭照是穿華裔設計師王大仁（Alexander Wang）設計的灰色高領連身洋裝，不只胸部明顯UP UP，合身剪裁讓惹火S曲線全都露，一雙蜜大腿仍穩坐「第一美腿」寶座，非常狂！

▲宣美穿ALEXANDER WANG灰色連身裙，S曲線超火辣。（圖／翻攝宣美IG）



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回顧過去40公斤時期的照片，宣美即使全身包緊緊，仍能看出骨瘦如柴的體態，水蛇腰、鉛筆腿全都是紙片人等級，的確讓粉絲擔心她的身體很難負荷繁重的巡迴演唱日程，如今增重10公斤後，宣美的狀態比以前都更好了。

▲宣美以前40公斤時，是「紙片人」身材，身體處處都骨感。（圖／翻攝宣美IG）