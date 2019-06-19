雪莉化身「人間水蜜桃」　頭髮、眼影、澎裙全都粉紅色

▲雪莉因為「蜜桃妝」成了網友間的熱議話題。（圖／翻攝南韓marie claire官網）



記者張妤瑄／台北報導

南韓女星雪莉（崔雪莉，Sulli）是本周微博最紅的韓星，一周登上三次熱搜榜，且最新封號為「人間水蜜桃」，因她近期上節目時用淺金Ｘ粉紅的漸層髮色上陣，被讚為「人間水蜜桃」；第二次因為出席活動穿的小黑洋裝，被讚優雅風格像奧黛麗赫本；最近一次則因粉紅「蜜桃妝」，完美化身水蜜桃本尊。

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▲雪莉一周3度登上微博熱搜，還有了「人間水蜜桃」封號。（圖／翻攝雪莉IG）



雪莉原是女團f(x)一員，與大陸女星宋茜同團，但2014年暫停團體活動，近年都以個人活動為主，本月底即將正式回歸歌手本業，從近期曝光率也能看出她蓄勢待發努力工作的模樣。她是南韓《marie claire》（美麗佳人）最新一期封面人物，在釋出的預告圖中她抹上「蜜桃妝」穿粉色澎紗裙，渾身充滿粉紅泡泡。

▲雪莉粉紅色頭髮很有夢幻感，畫上粉色眼影後更加甜美。（圖／翻攝南韓marie claire官網）



時尚雜誌搶先釋出雪莉封面預告，她穿超限量的Giambattista ValliＸH＆M限量款粉色紗裙禮服上陣，並畫上粉紅色眼影，完美詮釋「人間水蜜桃」概念，超夢幻的造型被誇「仙女」、「沒人駕馭得了」、「顏值挺能打的」、「好白好嫩」等。

▲雪莉穿的桃色澎澎裙是H＆M設計師聯名限量款。（圖／翻攝南韓marie claire官網）



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實際上，「性感小野馬」泫雅慶生時，也穿過同一套粉色紗裙過生日，但她搭配白色龐克風高跟鞋，整體造型相較於雪莉的夢幻感，多了點個性。

▲泫雅日前過生日的時候，也穿同一套粉紅色紗裙慶生。（圖／翻攝泫雅IG）