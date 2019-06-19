迪麗熱巴現場照竟像「後製精修照」　完美比例網友喊讚

▲迪麗熱巴是大陸當紅女星，身高169公分、體重47公斤，近日出席電影宣傳活動被讚「完美比例」。（圖／翻攝迪麗熱巴工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

當紅大陸女星迪麗熱巴，近日出席新電影《日月》在上海國際電影節舉辦的發佈會，穿著黑色斜肩禮服登場，禮服裙襬開衩的設計讓她得已展現一雙超美大長腿，很快就靠這套斜肩禮服登上微博熱搜，被讚「顏值太能打，生圖跟精修沒差別」、「擁有完美比例」、「仙女下凡」等。

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▲迪麗熱巴穿CELINE黑色斜肩禮服露出一雙大長腿。（圖／翻攝迪麗熱巴工作室微博）



其中，「生圖」與精修沒差別，意即就算沒後製整體狀態仍好到爆！的確，從微博粉絲拍攝迪麗熱巴出場時的影片可看出，她走上台時，美腿從裙襬不斷跑出，盡顯身高169公分的大長腿優勢，加上她體重僅47公斤，纖細身材的確無需修圖，隨時都是360度零死角的完美狀態。



▲從影片就能看到，迪麗熱巴的狀態真的與修圖師後製「精修照」幾乎無差別。



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迪麗熱巴在新片飾演嫦娥，出席活動這套黑白拼接禮服出自法國精品CELINE新任創意總監HEDI SLIMANE的作品，胸前為黑白拼接的設計，基本上是一款簡約的黑色開衩禮服。迪麗熱巴穿這套搭配Stuart Weitzman的一字帶高跟鞋與MIKIMOTO珍珠手鍊，加上整體是簡單有神的妝容，自然散發優雅氣質。

▲迪麗熱巴選的禮服不浮誇，簡約優雅，非常有巨星模範。（圖／翻攝迪麗熱巴工作室微博、品牌提供）