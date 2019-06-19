拍清涼照牽拖車諾比核災遺址　23歲俄羅斯嫰模道歉

▲▼羅契娃在個人IG上PO出的爭議性照片。地理標籤標記著：「烏克蘭的普里皮亞特。 (圖／IG@Veronika Rocheva，下同)

國際中心／綜合報導

一名叫羅契娃(Veronika Rocheva)的23歲俄羅斯模特兒，之前在她的個人Instagram上PO出數張照片，照片中的她解開身上防輻射衣的拉鍊，露出裸露的後背與小褲褲。除此之外，她還在地理位置標籤標記著：「烏克蘭的普里皮亞特(Pripyat, Ukraine)。

普里皮亞特位於前蘇聯加盟共和國烏克蘭基輔州靠近白俄羅斯邊界的地方，由於位置在1986年車諾比(Chernobyl)核電廠災難事故的疏散區內，原本9萬多人居住的城市，一夕之間淪為鬼城。

「今日俄羅斯」(RT)報導，照片PO出後，在網路上引發軒然大波，許多網友指責羅契娃在核災遺址拍下這些照片，根本是「沒人性」。

羅契娃最近對那些可能因她的照片受到「傷害」或「被冒犯」的人道歉，並且對車諾比利核災的遇難者和現場清理人員表達「最深切的敬意」。

報導指出，羅契娃解釋說：雖然照片的拍攝靈感來自車諾比核災，但實際拍攝地點是距離核電廠4000多公里之外、新西伯利亞一處已經被廢棄的地方。

羅契娃補充說，她本來打算在這個荒涼的地方拍攝部落格影片，但美國HBO的迷你影集《核爆家園》(Chernobyl)熱播後，羅契娃覺得，既然這個地方跟核電廠一樣被廢棄了，又只有朋友會看，所以就隨意的將拍攝地打上個普里皮亞特這個地理標籤。

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然而「今日俄羅斯」發現，至目前為止，羅契娃仍未撤下照片上的「普里皮亞特」字樣。對於她的道歉，多數網友也並不賣帳。

「今日俄羅斯」說，有人指責羅契存心「炒作」、「不尊重人」。更有網友痛批說：「如果你下一張照片是在奧許維茲(納粹集中營)遺址赤身露體，我也不會感到驚訝。」 也有人質疑羅契娃道歉的誠意：「為什麼照片還在？」

媒體之前報導，HBO迷你影集《核爆家園》播出後大獲好評。該劇已經播完，但後續效應還在持續發燒：它引發了一波波前往車諾比核電廠遺址的觀光熱。另一方面，也有部分遊客在遺址前作出不雅動作拍照，引發不少批評。

《核爆家園》編劇兼製片人克雷格馬辛(Craig Mazin)因此呼籲遊客在拍照時應該表達出起碼的尊重。相關報導及更多照片請看這裡