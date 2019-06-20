迪士尼聯名美妝萌度破表！防曬搭雪寶、睫毛膏變愛麗絲版

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

這年頭的美妝品不僅比功能比實用，包裝設計的美觀程度更成為勸敗的重要關鍵，尤其是與經典卡通、動畫的聯名系列，每次都可愛到讓人不管用不用得到都想買。最近美妝品牌ETUDE HOUSE和戀愛魔鏡就接連與迪士尼的《冰雪奇緣》、《愛麗絲夢遊仙境》合作推出聯名限定美妝品，讓人光看就想通通包回家！

ETUDE HOUSE x《冰雪奇緣》雪寶

還記得《冰雪奇緣》裡不能曬太陽卻又嚮往夏天的可愛雪人－雪寶嗎？今年夏天，韓國美妝品牌ETUDE HOUSE攜手迪士尼推出「防曬面具~雪寶限定系列」，3款不同質地的防曬產品，搭配以雪寶作為主角的設計包裝，完成雪寶盡情曬太陽也不怕融化的心願。

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▲（由左至右）ETUDE HOUSE 防曬面具~水潤透嫩凝膠，SPF50/PA++++，150ml，NT$450；防曬面具~清透防曬棒，SPF50/PA++++，20g，NT$550；防曬面具~提光飾底乳，SPF48/PA+++，50ml，NT$450。

「防曬面具~雪寶限定系列」特別針對不同場域提供不同使用劑型，共推出保濕光滑的防曬凝膠、方便使用的防曬棒和柔嫩提光效果的防曬飾底乳。其中水潤透嫩凝膠是擁有SPF50高防曬係數卻水潤清透的防曬凝膠，適合交替進出冷氣房與戶外的人；質地清爽又透明防汗的清透防曬棒，則推薦戶外運動愛好者使用，一轉開就能塗抹，且無須手抹推開，使用方便性極高；而提光飾底乳則是淡妝愛好者和生活忙碌者必備單品，清透的潤色效果，如同有防曬效果的素顏霜，好氣色與高防曬一抹同時有。



戀愛魔鏡 x 《愛麗絲夢遊仙境》

睫毛膏好用到出名、還被眾多網友好評大推為「睫毛膏專家」的日系開架彩妝品牌戀愛 魔鏡（Majolica Majorca），今（2019）年7月即將推出2款與迪士尼聯名的限定版睫毛膏，讓《愛麗絲夢遊仙境》裡的經典人物愛麗絲、小毛蟲與妙妙貓一一躍上包裝，可愛奇幻的插畫從瓶身延續到包裝紙版，都是滿滿的《愛麗絲夢遊仙境》元素，讓人愛不釋手，這波超可愛聯名限定一定要收藏起來！



▲戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏、捲捲女角超捲翹睫毛膏（皆為迪士尼限定版），6g，NT$340。

喜愛追求纖長睫毛的人可選擇經典梳子型刷頭的「超現實激長睫毛膏」，一刷就纖長、防水，還根根分明不暈染；而喜愛超捲翹睫毛的妳則可選擇「捲捲女爵超捲翹睫毛膏」，一刷就濃密、捲翹、抗汗水，還能輕鬆卸除。

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