美國防部長任命飛了！沙納漢「掀出家暴案」辭退　川普宣布接替人選

▲原先要接任美國防部長的沙納漢，如今因家暴案退出任命程序。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日前美國國防部才傳任命代理部長沙納漢（Patrick Shanahan）將準備接任美國國防部長，沒想到總統川普18日就在推特上宣布「將撤回沙納漢出任國防部長一案」理由則是因為沙納漢需要更多時間投入給家庭。然而在此時，對於美伊關係緊繃更增加一不穩定感。

綜合外媒報導，川普過去稱沙納漢在作為代理部長期間表現相當優異，甚至對於增兵中東也給予肯定，但卻傳出沙納漢在擔任代理部長的期間，竟涉嫌家暴前妻，就連兒子也因為用棒球棍攻擊母親被逮捕。

對此消息傳出，川普立刻宣布將改由陸軍部長艾思博（Mark Esper）接任國防部代理部長，「我們都相信也知道艾思博將會把工作做得很好！」這對現在美伊關係正在動盪階段，讓外界更加擔憂美國將會如何處理中東問題。

沙納漢對於家暴一事也做出聲明，提到自己很榮幸有機會可以出任國防部長，但因為家務事在任命的過程中被挖出，也不完整甚至誤導大眾，所以小孩、自己都應該重新面對家庭的創傷，因此經過深思熟慮後決定退出國防部長的任命程序，同時辭去代理部長的職務。

根據法庭資料，沙納漢對於兒子拿球棒攻擊母親，是因為出於自我防衛，「兒子確實使用不當，但事發前，兒子的母親已經騷擾他將近小時！」此外資料也提到沙納漢2010年也和前妻在酒後相互攻擊，前妻當時因攻擊他而遭到逮捕。