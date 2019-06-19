情婦逼揭婚外情！他怒勒暈「放火燒屍」埋坑　挖出眼球頭髮都消失

▲女子威脅要公開婚外情後慘遭殺害。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯韃靼斯坦共和國（Tatarstan）日前傳出一起複雜的慘忍情殺案。一名已婚男子因為背著老婆有婚外情，第三者過度投入感情，竟然要求男子放棄原本的家庭，否則就要揭開這齣地下情，男子擔心毀掉自己的婚姻，竟然將情婦勒死後丟進坑內埋掉試圖毀屍滅跡。

根據英國《每日郵報》報導，31歲的男子瓦希里（Vasily Mangoshvili）婚後在網路交友軟體上遇見了24歲的情婦塔提亞娜（Tatiana Mukhorotova）兩人聊天一見如故，很快的就約出來見面，並且發生關係，衍生出地下戀情。塔提亞娜知道瓦希里已經結婚，一開始並沒有抱著太多的期待，畢竟自己也是3個孩子的母親，但殊不知隨著時間相處下來，竟然越陷越深，而瓦希里也多次趁著妻子不在家，把塔提亞娜帶回家激情。

塔提亞娜也看兩人婚外情似乎已經比瓦希里本來的婚姻還要穩定，開始出現想要「上位」的想法，兩人多次為了要男方離婚出現口角。然而塔提亞娜卻完全不知道瓦希里根本沒有想要為了她離婚的意思。直到日前塔提亞娜再次威脅要將婚外情和瓦希里的妻子坦白，這時瓦希里情緒憤怒到最高點。

瓦希里在兩人口角過程中，將塔提亞娜勒死，並且將屍體放在火上燒，接著在房子的後院中挖了一個坑，直接將屍體丟進去埋起來。塔提亞娜的母親過了幾日都沒有女兒消息，決定報警告知警方女兒的交友狀況。警方循線逮捕到瓦希里時，他才坦承已經殺害情婦，並且帶著檢警到埋屍現場開挖。

塔提亞娜的母親崩潰表示，「我的女兒被挖出來時，頭髮跟眼珠都沒有了，我不知道為什麼他要這樣折磨我的女兒！」警方也在埋屍的坑旁邊找到了塔提亞娜的手機。法官開庭時表示，瓦希里自知理虧，心狠手辣的殺死一名女性，將被判9年有期徒刑。