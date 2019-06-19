和家人團聚慶節！「散髮女鬼」坐背後猛盯　她秒起雞母皮：跟姊來的

▲女鬼竟坐在家人旁一起聚會。（圖／翻攝自中國報）



實習記者黃可昀／綜合報導

伊斯蘭信徒每年都會慶祝「開齋節」，通常他們在這天會到親戚家中聚會，聯繫彼此間的情感，象徵大家順利且虔誠地結束齋月。本月初剛過完開齋節，網路上有一張穆斯林家族圍成一圈吃飯，看起來相當和樂的照片，但仔細一看，裡面竟然混進披頭散髮、半透明的「長髮女鬼」，實在詭異得難以解釋。

據《中國報》報導，照片是在本月7日晚上7時58分於馬來西亞拍攝，當時10幾位家人席地而坐，聚在一起邊享用美食邊和噓寒問暖。41歲的南拉卡西表示，當下她的姪子隨手拍了一張照片，想記錄家庭團聚的溫馨時刻，並PO到網路上，「那張照片發出去2分鐘後，我姊姊就把我拉到屋外，並叫我仔細看照片」，想不到照片裡的她和家人中間竟然出現一顆披頭散髮的「人頭」，令她背脊發涼不敢繼續看下去。

請繼續往下閱讀...

▲一轉眼女鬼又不見了。（圖／翻攝自中國報）



南拉卡西指出，「那名不速之客看起來像坐在年餅罐上」，後來全家人都不敢再吃那罐年餅，她自己也沒胃口繼續吃飯了。所幸這件詭異的事情過後，家人們都非常平安，並沒有遇到什麼怪事，南拉卡西也仔細回想當天狀況，她想到姊姊一家人是在晚間7時40分左右抵達，那個長髮女鬼很有可能就是「跟著他們一起進來的」。