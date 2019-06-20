林志玲露面了！「4個字」談人妻心得　婚後開工挺浪琴賽馬

▲林志玲今以浪琴表代言人出席出席英國Royal Ascot賽馬活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

「台灣第一名模」林志玲本月6日宣布與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，傳婚後兩人立即飛往美國度蜜月。婚後首場公開活動，林志玲獻給已代言15年的瑞士腕錶品牌浪琴表（Longines），英國時間19日以代言人身分出席品牌贊助的英國Royal Ascot賽馬活動，新婚的好氣色完全藏不住，面對眾人連聲恭喜，她也甜笑回應：「謝謝大家。」

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▲林志玲與AKIRA本月6日公開婚訊，震撼亞洲娛樂圈。（圖／翻攝chiling.lin IG）

林志玲與AKIRA的甜蜜婚假不到半個月，夫妻倆已雙雙開工，繼續當空中飛人的生活。AKIRA 16日已在東京出席「亞洲短片影展2019」活動，面對媒體對他的結婚祝福，報以燦笑說「謝謝」回應。

▲AKIRA 16日已在東京出席「亞洲短片影展2019」活動，滿臉笑意。（圖／翻攝exileakira_official IG）

成為人妻的林志玲，19日則在英國開工，她身穿黑白色洋裝，並依照大會嚴格的禮儀規範，戴上呼應服裝黑白色系的大帽緣帽子，同時搭配浪琴Record開創者系列腕錶，一派優雅現身。

▲林志玲佩戴浪琴Record開創者系列腕錶。

2010年林志玲曾造訪英國王室熱衷的Royal Ascot賽馬活動，當時她與木村拓哉合演電視劇《月光戀人》收視率創新低紀錄，在馬場全被此話題包圍，讓她略顯無奈；但這回舊地重遊，新婚的她正能量滿滿，走到哪都掛著幸福笑意，回應浪琴表團隊與賓客給予的祝福。

▲林志玲新婚的好心情完全藏不住。