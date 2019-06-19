研究：大哭可幫助瘦身，「黃金時段」釋放情緒，效果最好！

▲別憋著眼淚，偶爾大哭不僅能舒緩情緒更有瘦身效果。（圖／Pixabay、unsplash，以下同）

編輯 / Lily

想哭就哭出來吧！根據研究顯示，哭泣不僅可以排解悲傷情緒，還能幫助消耗體內多餘脂肪。傷心哭大哭更能降低體內的壓力賀爾蒙，所以下次想哭時記得不要壓抑，就放聲哭出來，不僅能紓解壓力，還能燃燒更多脂肪。

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研究指出，哭泣可以消耗脂肪，但若只是流淚可能無法達到效果，眼淚大概可以分為三種，第一種是正常的淚水分泌，包括幫助滋潤眼球的自然淚液。第二種則是反射性的眼淚，像是沙子跑進眼睛裡，眼睛受到外物刺激，眼睛啟動保護機制流出眼淚。

第三種就是情緒性的眼淚，也就是由情緒帶動的淚水，像是無助、傷心、生氣、感動而留下的眼淚，這就是我們討論的可以幫助瘦身的淚水。

當處於壓力或是壓抑時，比平常更容易發胖，因為人體內的腎上腺素會令皮質醇上升，導致血壓以及血糖跟著上升，甚至還會干擾瘦素分泌，使得體重上升。而殘酷的是當體內皮質醇處於高點，身體就需要攝取更多熱量來平衡，這也就是為什麼當我們煩悶的時候，反而會想吃更多東西。

美國加州Los Altos眼科護理中心的 Aaron Neufeld 博士指出，情緒性眼淚有幫助消脂的作用，因為只有帶有情緒的眼淚才含有腎上腺素，通常在大哭之後，體內就會釋出腎上腺素。

當大哭之後，體內的皮質醇降低，身體就需要再多的熱量，同時降低食慾，研究更同時指出，最佳哭泣時間是晚上的7點到10點，若最近正在情緒低落，掌握這段黃金時段來大哭一場吧！

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