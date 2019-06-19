正妹吃完也崩潰！南韓正夯「暗黑冰淇淋」口味奇特絕對猜不到

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@baskinrobbinskorea 、@sae._.park、@seoyeun_e、@park_narae、@v.o_o.v

近日南韓IG掀起一波打卡潮，主角竟然是一隻「暗黑冰淇淋」，除了外觀超特別之外，連味道都讓你猜不透，絕對不是一般的巧克力或是竹炭，引起大家爭相試吃。看到韓妞們吃到花容失色的模樣，去南韓別忘記來一隻！

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南韓知名連鎖冰淇淋品牌Baskin Robbins（31冰淇淋），常常不定期推出獨特的口味，這次不同於一般網美冰淇淋，反其道而行，結果備受好評。「暗黑冰淇淋」是6 月新品，堪稱黑暗料理，除了冰淇淋本身是黑色之外，連下方的甜筒也是黑的。

一口咬下有更驚人的發現，那就是「暗黑冰淇淋」其實是清爽的檸檬口味，不僅香濃也能中和掉甜膩的感受，是不少韓妞的夏日最愛，但是這樣的外型讓人又愛又恨，因為再正的妹遇到它也瞬間悲劇，換來手黑嘴黑，甚至一口黑牙的命運。

除了「暗黑冰淇淋」之外，也有「暗黑奶昔」，整杯都是黑色液體，同樣也是使用檸檬冰淇淋的材料製作，因此口味上也不會甜膩，適合夏天飲用。所以正好去南韓旅遊的民眾們，別錯過這些暗黑食物了。

在 Instagram 查看這則貼文 배스킨라빈스（@baskinrobbinskorea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 3 日 上午 2:45 張貼

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