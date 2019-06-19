怪美的「健身鞋」4選　運動完直接去逛街、約會沒問題

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@fruition_shop、@molly_chiang、@pumawomen、@adidasoriginals、官網

你是否也會將運動以及平常出門穿的鞋子分門別類呢？健身、運動用的鞋子就是醜醜的，好穿、機能強就好了，外觀不要求；外出的鞋款就很講究，要新潮又要能搭配。但是誰說運動只能穿醜鞋？以下這幾雙美美的跑鞋，讓你運動完還能直接出門逛街～

＃Nike React Element 55

今年夏天前NIike這款React Element 55推出了兩種配色，粉橘配色與薄荷綠配色，適合夏天的氣息，也很可愛非常適合女孩們，鞋面採透氣網眼，有微微的透視感，Nike React 技術更是不用說，肯定非常舒適、適合運動，重量也很輕盈。

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就算今天不是去健身，也可以當一般的球鞋穿搭，看莫莉隨性搭配T恤＋牛仔短褲就很時髦。

在 Instagram 查看這則貼文 Sharn K（@hellonaia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 下午 4:08 張貼

＃NIKE AIR RIFT

Nike的忍者鞋適合喜歡日系風格的女孩，很多女孩買它的目的不是要當運動鞋，而是日常穿搭單品～其實RIFT就是一款經典的慢跑鞋，分趾設計加上方簍空，會讓腳部有延伸的感覺，抓地力很好之外更是透氣！顏色有非常多種，下方則是今年新推出的兩款顏色。

＃PUMA NOVA 90S Bloc

PUMA於今年上市的NOVA 90S Bloc系列，是由名模 Cara Delevingne所代言，有點像是老爹鞋的鞋形，不過這款更強調機能性，許多外國女生都喜歡穿這雙去健身呢～這款鞋的配色大部份都有粉紅色的元素，能在酷酷的穿搭中營造一點可愛的氣息。

＃Adidas Originals ARKYN

這雙鞋的設計非常特別，屬於襪套的鞋款但是又有鞋帶，而且鞋帶的部分就像交織的芭蕾舞鞋，女孩子穿起來好優雅～包覆性佳，整體線條很溫柔，不運動時像下圖這樣搭配寬褲、可愛的襪子，就能打造運動休閒風，非常推薦杏色～

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