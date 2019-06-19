百萬蒼蠅攻佔小村莊　開車遍地「劈哩啪啦」他抱怨：活在恐怖電影裡

▲居民們的家中每天都可掃出好幾桶蒼蠅屍體。（圖／翻攝自YouTube／Новости на Первом Канале）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一小村莊近來被數百萬蒼蠅大軍入侵，導致居民的生活空間都被蒼蠅攻佔，無論是家中還是外面隨意都可掃出好幾桶蒼蠅屍體，有居民抱怨，「感覺好像生活在恐怖電影裡」，十分擔心也會對他們的健康造成影響。

俄羅斯電視台Channel One Russia 13日報導，位於斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk)的小村莊拉索勒維(Lazorevy)，村民們近來飽受蒼蠅之亂所苦。影片中可看到，居民家中四處可見成堆的蒼蠅屍體，另外村莊的道路、院子、田野也都佈滿了蒼蠅。

居民卡爾波娃(Elena Karpova)表示，「蒼蠅到處都是，感覺快被牠們給淹沒了，我們好像生活在垃圾堆裡一樣，平時不能打開窗戶，出去外面，或是洗衣服，牠們無所不在，我們的浴室、車子、各種餐桌，到處都是。」另一名男居民安東也說，「這簡直是地獄，開車時輪下還會發出可怕的劈哩啪啦聲。」

有居民指出，造成蒼蠅之亂的源頭與當地一名名叫薩夫琴科(Andrey Savchenko)的農夫有關，因為他大量使用當地家禽養殖場所提供的雞糞便，作為自家農地的肥料，才會導致蒼蠅大量產卵。對此，家禽養殖場老闆馬克西莫夫(Maxim Maksimov)表示，他的確有提供雞糞作肥料，但這是較為自然的作法，「比化學肥料要好很多。」

嚴重的蒼蠅問題目前也引起當局注意，並針對此案展開調查。然而薩夫琴科否認蒼蠅過量繁殖問題與他有關，「蒼蠅已經存在世上數百萬年，牠們本來就無處不在，問題是出在數量。」