糗哥疲倦回房想找女友恩愛　「硬頂嫩臀」驚覺髮色不對…竟是丈母娘

▲男網友分享自己因為過度疲倦上錯床的經歷。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

當人在疲倦的時候，都會做出一些意想不到的舉動，但很可能就讓你後悔莫及。國外一名網友在「Reddit」上就分享自己參與了女友家庭活動後，因為太累沒注意卻「上錯床」的窘境，直到因為想找女友恩愛，才發現身材、髮色不對勁，回過神才驚覺「旁邊的女子」竟然是女友的母親。

男網友在貼文中表示，某個周末假期，跟了女友一起參加了對方的朋友聚會，當時女友的母親也在場，而女友的母親是一位曬的黝黑、保養得宜的女性，且單身，也難怪會一起參加這樣的聚會。而在聚會的過程中，大夥都玩得相當開心，男網友也跟著其中幾位中年男子一起比力氣、玩樂等直到半夜大家散場。

恢復到放鬆狀態後，男網友回到女友家的屋內感到相當疲憊，甚至覺得自己意識有些模糊，於是洗過澡後，就迷迷糊糊進到印象中的女友房間，中間試圖想跟女友恩愛一下，但隱約感受到「女友是拒絕的」。

不久後男網友再度起來，發現自己出現了生理反應，身體也不自覺貼著女友的臀部，手也不自覺摸在對方的胸上，但男網友表示「我總感覺這身形跟髮色有點不太一樣」於是稍微起身的看了一下臉的輪廓，才發現，「X！躺在我旁邊竟不是女友，而是她的母親！」立刻小心翼翼的奪門而出，並且走到另個房間。

男網友打開另個房間的門，才發現「真正的女友」躺在床上熟睡著，「這一切真的在我大腦揮之不去！後來隔天我幾乎只能躲著女友的媽媽」男網友崩潰說道。之後將這經驗分享到網路上時，不少鄉民還大開玩笑「兄弟，你差點就滿足了所有人的願望！」、「這真的太尷尬」、「快分手吧！」