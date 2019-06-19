YEEZY BOOST 350 V2發售不間斷！最新亞洲限定配色6／22登場　連全反光也有

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Adidas的CEO Kasper Rorsted曾表示：「2019年將會發售超過20雙的Yeezy」，如今6個月過去了，而Adidas的宏願也一步步實現，因為近期除了有販售超夯的「黑魂」配色以外，還有即將到來的區域限定配色，並且這次台灣也會有全反光版本哦！

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▲全反光版本的Yeezy Boost 350 V2「Synth」。（圖／翻攝自INVINCIBLE FB）

日前Adidas也公佈了消息，那就是台灣將發售亞洲、非洲限定的「Synth」配色Yeezy Boost 350 V2，並且全反光的版本也將一併推出，而尺寸則是從大人到嬰兒都有，其中，名為「Synth」的配色，是以柔和的淺灰色為主調，再搭配著Primeknit材質與半透明的側邊設計，另外，歐洲限定的「Antlia」會以黃綠色呈現；而美洲限定的「Lundmark」則以淺米色為主調。

▲亞洲限定的「Synth」配色，將推出全家福尺寸。（圖／翻攝自INVINCIBLE FB）

▲歐洲限定的「Antlia」是以黃綠色呈現。（圖／翻攝自IG@adidasoriginals）

▲以淺米色為主調的美洲限定「Lundmark」。（圖／翻攝自IG@adidasoriginals）

這次的Yeezy Boost 350 V2「Synth」亞洲限定配色，預計將於6／22登陸全台指定Adidas專賣店、INVINCIBLE以及Juice Taiwan，而大人尺寸售價為台幣8,800元、幼童尺寸售價為台幣5,690元、嬰兒尺寸售價為台幣5,090元，各位Yeezy的粉絲千萬別錯過了。

此外，為了不讓Adidas專美於前，Undercover X Nike Daybreak的第二波聯名鞋款，將提早Adidas一天發售，而這回帶來的是超夯的紅綠「Gucci」配色以及百搭的黑白款，預計將於6／21發售，商品售價則為台幣5,400元。

▲超夯的「Gucci」配色一定要入手。（圖／翻攝自Undercover）

▲百搭黑白配色，也是不錯的選擇。（圖／翻攝自Undercover）

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