無視民意　日本要在石垣島上部署導彈　劍指釣魚台

▲ 日本導彈主力：「88式反艦導彈」。（圖／取自網路）

國際中心／綜合報導

儘管遭遇到島民公投反對，在軍事上也意義不大，但日本政府仍然決意要派遣自衛隊到距離釣魚台列島170公里外的沖繩縣石垣島上，並部署導彈。

日本《產經新聞》周二(18日)報導，日本政府在2019年年初宣稱，為了提高日本西南地區的防衛能力，要往石垣島派駐500至600人規模的陸上自衛隊。這些部隊將裝備88式陸基反艦導彈及防空導彈。

88式反艦導彈都是反登陸用的短程導彈，射程約為100公里，無法涵覆蓋釣魚台附近海域。

日本防衛省還制定了修建駐地的詳細計畫，除了部隊宿舍，還要修停車場、倉庫、彈藥庫等。2月底，駐地的施工已經開始。不過此一計畫遭到當地居民反對。

石垣島是一個知名的觀光島嶼，自衛隊的進駐僅僅會帶來一小筆消費，卻可能會破壞當地的旅遊業。從今年3月開始，當地市民不斷遊行集會，並且號召公投簽名，抗議在當地部署自衛隊的計畫。

6月8日，當地的市民會館召開主題為「石垣島的水危險了！守護生命之水和大冠鷲(石垣島的保護動物)！」的市民會議。 琉球大學名譽教授渡邊山章在會上提出，現在無法瞭解軍事駐地的排水是否會給 島上的水環境帶來嚴重影響，一旦水質遭到污染，就再也無法復原。

居民表示，當地島民的飲用水及農業用水來源是島上的宮良川，而施工地基本就在宮良川邊上。一旦開始修築彈藥庫，向下游流過去的水肯定不安全。

隨後石垣島發動了公投，5萬名島民中有14000名島民簽名要求自衛隊別來石垣島，是日本法定簽名比例的18倍。隨後該島議會向中央提案，要求自衛隊停止部署。

面對島民反彈，日本當局仍不改初衷。本周一(17日)，日本自民黨以「尖閣諸島(釣魚台列島)並不和平，自衛隊是必要的」為由，駁回了居民提案。這激怒了不少當地居民，後者目前仍在持續抗議日本當局漠視島內民意。

日本政府的想法，源於石垣島的特殊地理位置。該島170公里以外就是的釣魚台列島。因此日本右翼經常把該石坦島當作「行動基地」，並且利用這座島「做文章」。

今年5月28日，石垣市議員仲間均，乘「高洲丸號」前往釣魚台海域「捕魚」，但半途被中共海警攔截，追逐約1小時。 隨後日本議員又開始琢磨在石垣島上部署最大海警船，以應對中共海警力量。