抗議川普競選連任　示威者升起「尿布川普」　呼籲彈劾

▲一個約6公尺高的「穿尿布的川普」充氣娃娃，在川普布競選連任的會場外升起。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國總統川普周二(18日)晚在佛羅里達州奧蘭多正式宣布2020年競選連任。會場一片印著「讓美國繼續偉大」口號紅色棒球帽的「紅海」。但場外卻有近千名示威者抗議，呼籲立即彈劾川普，並強調「仇恨不會讓我們偉大」。

示威活動由當地民主黨人及社運人士發起。一個約6公尺高「穿尿布的川普」充氣娃娃在會場外升起時。反川普示威響起一職熱烈鼓掌聲並紛紛拍照。附近也有商店趁勢推出200個迷你版的「穿尿布的川普」充氣娃娃。

示威者高舉「川普是叛徒」、「我不支持獨裁者」、「垃圾川普」等標語。有政治人物發表演說，稱只有川普在2020年大選落敗，美國才會勝利， 強調「我們會以生命、愛與平等獲得最後勝利」。

示威者之一的諾博(Shaun Noble)表示，他的母親正在川普的造勢會場內。她坦承政見不同讓他們母子關係決裂，但強調：「我有權相信我想要的東西，母親也有權這樣做。」

請繼續往下閱讀...

▲川普在奧蘭多宣布2020年競選連任。會場可見大批戴著紅色棒球帽的鐵桿川粉。(圖／達志影像／美聯社)