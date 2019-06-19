今夏韓網最流行的特殊材質包款　珍珠包超氣質、透視網紗很唯美

編輯／JJ 圖／翻攝自Stylenanda、66girls、icecream12、IG@skuukzky、@thanks_kim

雖然去年夏天流行的草編包、透明PVC包系列，到現在還是熱潮不退，不過這種特殊材質包包，今年也有新元素加入喔！幾乎是每一個韓妞們手邊都必備的，每一款都好適合夏天，以下我們就來看看是哪些包包受到韓妞們的喜愛：

＃珍珠包

沒錯，就是以前阿嬤最喜歡戴的珍珠項鍊的那種珍珠，代表的是氣質與女人味，把珍珠串成小包包、手提包，又能增添一種俏皮感，像這種光澤感強烈的銀白色珍珠款式最常見，也很好搭配，但是想找其他顏色也是有的！現在在韓妞之間真的很流行呢～

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＃木珠包

再來，這種「木珠」材質的包包與珍珠有異曲同工之妙，以前的人經常將木珠編成涼蓆或是靠枕，光澤感會比珍珠稍弱一些、比較低調，不過木珠材質的小包包，真的很優雅，能襯托本身的氣質，但是木珠包的間隙也會比較寬大一些，可能無法裝太小的東西。

＃漁網包（網袋）

其實這種像是漁網一般空隙超大的網袋已經流行一陣子了，許多女孩們去海邊渡假時都會帶上一咖，不過現在就算直接背網袋上街也不會奇怪喔！像我們的秀智也把網袋當成穿搭配件呢，雖然像是口紅這些小東西不能直接放，不過只要把東西放進收納袋中就可以囉～

如果覺得細繩的網袋很不牢靠的話，在韓網拍上也有推出許多粗繩網袋的款式，編織得像麻花一樣，很特別。

＃透視網紗包

就跟去年很紅的PVC塑料一樣，今年同樣是以「透視」為流行的重要元素，軟軟的「網紗」材質異軍突起，網眼有大有小，能夠營造出半透明的微霧感，能刻意露出袋內的物品、展現品味，造型也很多樣化～不過網紗材質就比較脆弱，像是鑰匙或是其它有尖銳邊角的物品就必須放入收納袋，否則容易勾破。

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