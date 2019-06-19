誠品敦南「閱讀絕景」躍上MOLESKINE　30週年推半百款獨家聯名

▲誠品30周年聯名商品，留下即將走入歷史的敦南店一景 。（圖／誠品生活提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

因應誠品在台30週年，誠品與全球近20個文具、配件與生活品牌合作，獨家推出逾50款聯名設計商品，包括日本山本紙業、瑞士國鐵錶MONDAINE、德國NICI小豬威比與美國設計品牌Lumio等，其中知名筆記本品牌MOLESKINE，則把即將走入歷史的敦南店閱讀光景放上封面，留下時光倩影。

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▲為慶祝30歲生日，開發超過50款獨家聯名商品 。

開啟誠品盛世的敦南店，經過一次段距離的搬遷，現位於國泰金融大樓的店址，也即將在2020年因都更為由吹熄燈號，今年是誠品開店第30年，推動全球品牌聯名計畫，其中MOLESKINE筆記本的封面，也選擇以敦南店的閱讀風光為主題，像是在為這別有意義的門市告別。

▲另附贈3款其他分店明信片。

由台灣速寫畫家「B6速寫男」以清新水彩筆觸，捕捉誠品敦南店白晝黑夜光景，呈現24小時書店溫暖與平靜的氛圍，川流不息卻靜默閱讀的人潮，在明年將成絕響，成為聯名商品的一大亮點，並隨本附贈R79多彩街廓書街、中友書店環形書區、與高雄大遠百書店為背景畫作的3款明信片。

▲KOKUYO測量野帳筆記本、收納鐵盒、多角度積木橡皮擦、板夾。

文具商品則推出專業書寫品牌MIDORI則首度在台推出聯名30cm筆記本；日本百年文具品牌KOKUYO旗下測量野帳筆記本、收納鐵盒、多角度積木橡皮擦、板夾4大經典商品也推聯名款；山本紙業以貨櫃及貨物棧板的巧思，做出5款「便條紙磚」。

▲日本山本紙業以日本紙博限定專業用紙製成「便條紙磚」，迷你可愛又實用。

其他配件聯名商品還包括瑞士腕錶品牌MONDAINE，以旗下經典Helvetica系列，結合誠品木金石元素打造限量錶款；東京新創品牌5108，則推8款「言葉コトバ（Kotoba）」項鍊，將「Dreamer」、「怦然心動ドキドキ」等悄悄話戴上身。以及美國香氛品牌PADDYWAX以哲學家希帕提婭、法蘭西斯‧培根、荷內‧笛卡兒為靈感，開發出的「斜槓哲學家」香氛系列。

▲5108言葉コトバ項鍊「ドキドキ怦然心動」。

▲PADDYWAX 斜槓哲學家系列香氛蠟燭。

▲新銳設計品牌Lumio，以書本與摺紙意象創作造型書燈。