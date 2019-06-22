超實用的下身單品！本季不能沒有「格紋長裙」　4款LOOK照著穿就很美

衣櫃總有幾件經典款的服飾，像是條紋、格紋、印花等圖案，不僅不會有過季的問題，還能增加穿搭的實用度，讓人每次都想將系列單品備齊。

請繼續往下閱讀...

尤其前陣子格紋元素熱潮攀升，延伸到本季依舊時髦不減。透過主打春夏感的格紋配色就能輕鬆為衣著展現層次鮮明的日系造型！想知道有哪些搭配方式嗎？一起從日本女生的穿搭參考尋找適合你的風格靈感吧。

格紋長裙 #Look 1

以黃與藍的格紋直筒裙，利用撞色設計為單品跳出格外搶眼的注目度，即使選搭素面背心依舊時髦有型。隨性加上寬帽沿藤編帽與手提帆布袋，營造簡約清新的女孩氣息。

格紋長裙 #Look 2

強烈視覺印象的格紋 A 字裙，充滿活力的紫與綠連結頗具個性特色的造型魅力。混搭白色 Tee 與高筒帆布鞋，不僅提升了舒適度的穿搭感受，同時還打造出率性休閒的街頭風格。

格紋長裙 #Look 3

當想製造大人感氣質時，透過格紋即能呈現理想的成熟 Look。以柔和配色的格紋長裙搭配寬袖的V領襯衫，繫上腰帶製造顯瘦的身形比例之外，也更讓女人味大大提升。

格紋長裙 #Look 4

選擇純色上衣與針織外套穿搭組合，能加強整體造型的好感度。下著格紋寬襬長裙營造出令人深刻難忘的衣著表情，簡單踏上平底娃娃鞋就能有簡約而出色的造型感。

Photo : WEAR, URBAN RESEARCH

Text : Layla

更多日本流行文章請上 FACY

夏日的輕盈層次就交給「細肩帶洋裝」！時髦女孩感先看日本女生這樣穿搭

不能再只入手百搭包款！隨場合時刻選搭包包才是成熟女子的質感表現

每年春夏必備的人氣時髦單品！透過「草帽」點綴出注目度十足的日系風格