阿富汗父權社會下　13歲女孩「扮男裝」11年討生活





▲阿富汗女孩被迫「女扮男裝」生活。（資料照片／路透社）



國際中心／綜合報導



在阿富汗的父權主義社會下，一個家庭若沒有誕下男孩，會被視為「不完整」，因為女孩不能賺錢養家也無法獨自生活，會被視為家庭的負擔而飽受歧視。一名13歲的阿富汗女孩卡黎敏（Mangal Karimy）受訪時透露，母親生下7個女兒，所以自己被選中「女扮男裝」來討生活。

據CNN報導，有個名叫Bacha Posh的阿富汗傳統，沒有誕下男丁的家庭會將女兒「女扮男裝」以幫忙家中收入。卡黎敏表示，自己的母親生了7個女兒，所以在2歲時被選中要「女扮男裝」生活。

她的父親表示，自己在沙漠工作時，卡黎敏可以像個男孩般幫忙準備食物和水，這樣家中每個月可以增多了6000阿富汗尼（約新台幣2334元）的收入。



長期籠罩在父權主義的阿富汗社會，女性的地位十分低微，甚至從出生那一刻就面臨歧視。許多當地家庭將兒子視為驕傲的源泉，卻對家中擁有女兒一事感到羞恥。卡黎敏表示，雖然自己現在更喜歡被形容為男性，但長大後還是希望重新做回女生。對此，卡黎敏的父親說，將來如果家中再添男丁，卡黎敏就能再次恢復女孩的生活。

