林志玲婚後首曝光選在英王室賽馬場　先看凱特漂亮穿搭

▲林志玲去年以浪琴表代言人身分，參加杜拜馬術賽。（圖／浪琴表提供）

記者陳雅韻／綜合報導

英國上流社交圈年度大事Royal Ascot賽馬活動，18日至22日登場，開幕首日即吸引英國女王伊莉莎白二世、威廉王子與王子妃凱特，以及荷蘭國王威廉亞歷山大與皇后馬克西馬到場觀賽；而今日賽程邁入第二天，迎來宣布結婚後首曝光的林志玲，她將於英國時間下午2時以浪琴表（Longines）代言人身分出席觀賽。

請繼續往下閱讀...

▲林志玲宣布與AKIRA結婚後首場活動獻給代言品牌浪琴表。

浪琴表是Royal Ascot馬賽的官方時計贊助，林志玲已多次參與活動，但這回是她6日宣布閃婚日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA後的首次曝光，因此格外引起華人媒體關注，預計今天英國時間下午2時（台灣時間晚間9時）亮相。

▲英國女王伊莉莎白二世於開幕首日出席觀賽。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

這場賽馬盛事除了明星、名流參加，最受矚目的焦點是英國王室成員，因為最初於1711年成立Royal Ascot賽馬會正是安妮女王（Queen Anne），王室延續傳統，成為歷史超過300年、世上最豪華的賽馬會，參與者的服裝有嚴格規定，男士必須身著晨間大禮服與高禮帽，女性則要穿肩帶超過2.54公分寬的洋裝、搭配底座大於10公分的帽飾才能入場。

▲凱特照例成為鎂光燈捕捉的焦點。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

昨開幕首日，英國女王伊莉莎白二世照例到場觀賽，威廉王子與凱特則陪伴來訪的貴客荷蘭國王威廉亞歷山大與皇后馬克西馬，而凱特照例成為全場焦點，她身穿藍色Elie Saab洋裝搭配Philip Treacy帽飾，為淑女們做完美穿搭示範。

▲威廉王子（左三）與凱特（左四）陪伴來訪的荷蘭國王威廉亞歷山大與皇后馬克西馬。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）