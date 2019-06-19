照片會說話！富士「有聲拍立得」6種濾鏡、錄音打印12秒搞定

編輯／Ann 圖／翻攝自instax產品官網

拍照是現代人必不可少的大事，厭倦手機中滿滿的相片，很多人開始玩起拍立得等快速成像的照相機。不過現在，你有新選擇，新一代Instax Mini LiPlay，拍照、打印一次搞定，最厲害的是還能錄下聲音，讓我們回顧生活的每一刻。

以往的拍立得，只要在按下快門後數秒內，便能夠自動從機身內吐出照片，並在幾分鐘內完成顯影，受到不少民眾的喜愛。不過你有想過，在照相的同時，記錄下聲音嗎？Fujifilm即影即有相機最新推出Instax Mini LiPlay，超小體積輕鬆帶出門，只要花12秒就能印出照片，充飽一次電能印出100張，除此之外，還有顛覆以往的強大功能。

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Instax Mini LiPlay配備了 28mm 焦距，、F2.0 光圈，使影像清晰美麗。同時新增10款相框，連接手機即可下載內建的6款濾鏡，女孩們再也不用害怕印出醜照。

另外，此次主打的新功能是，相片終於能夠伴隨聲音了。只要在拍照時錄下聲音或是想說的話，再使用手機APP掃描相片背後的QR code，即可原音播出，想必收到相片的人，都能感受到拍照當下的溫暖。

最後相機還搭載2.7吋的LCD液晶螢幕，預覽相片時能夠編輯影像，包括修改亮度和顏色。將照片處理過後印出美照，再也不會浪費相紙，和以往的拍立得大不同。目前產品已經發售，售價18,900 日圓（約NT$5,460），一共推出黑、白、玫瑰金3色，絕對是女孩們的新玩具。台灣預計在7月開賣，準備手刀搶一波吧。

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