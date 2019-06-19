40歲大S素顏眼周毫無細紋！解密抗老技巧：UV眼鏡＋按摩是關鍵

最近大S釋出的雜誌畫報，可以看到整個造型簡直讓她回春到18歲，雖然說髮型、造型加分很多，但不得不說整張凍齡的臉才是顯嫩關鍵！尤其是最容易出現破綻的眼周，即使在節目中素顏出鏡也可以看到大S的眼周真的是非常平整、沒有細紋！

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大S在最近的真人秀綜藝《我們是真正的朋友》中，老是戴著一款眼鏡，一查之下才發現這款眼睛來頭可不是只有搭配造型這麼簡單！

影片來源：YT@WeTV 台灣

眼鏡來自於日本的眼鏡品牌KomeHachi，在日本算是滿有名的小眾品牌，據說連石原里美都是粉絲之一！主打可以抗紫外線、及3C產品中的藍光，讓眼睛獲得保護、緩解眼周疲勞，另外也有網友分享，KomeHachi的眼鏡都非常輕，久戴也不會不舒服，更不會被壓出痕跡！

amazon官網價位約落在NT＄1,000，其實也不算貴。

很多人都會忽略，但眼部防曬也是眼周抗老重要的一環，夏天尤其要更注意，更別提現代人每天都接觸3C產品，在充滿紫外線、藍光的環境下，眼睛就不知不覺老化，即使戴墨鏡也要注意有沒有抗UV，這才有用！

另外一支影片中，撇開跟汪小菲大放閃不說，可以看到大S連私底下看演場會也是帶著眼鏡，其實她之前也說過因為眼睛比較畏光，平常也都會戴墨鏡預防紫外線，另外也可以防止因為強光導致的眯眼，減少因為外力而產生細紋！

大S其實素顏眼周除了淡淡的黑眼圈之外，真的沒什麼紋路，這就一起看看大S的眼周抗老關鍵有哪些？

大S眼周抗老關鍵1：少用化妝棉減少摩擦

大S認為保養最重要的就是「不增加肌膚負擔」，她也說化妝棉容易磨擦、拉扯到肌膚，尤其是眼周等較脆弱的部位就特別容易產生細紋，所以除了卸妝之外，能不用就不用！另外她也覺得雙手就是最好的工具，將化妝水或精華液先倒在手上，藉由雙手的溫度搭配按摩，更可以增加保養品吸收率！

大S眼周抗老關鍵2：保養首重「按摩」

對於保養非常有心得的大S之前說過，她認為保養最重要的就是按摩！她表示自己已經很習慣保養品擦到哪裡、手就往哪裡提拉，如果懂得怎麼按摩的話，可以保養品更容易吸收！對於眼周的提拉按摩更是少不了，長久下來眼周細紋真的會淡化很多！

這邊找了一隻眼周按摩的影片給大家參考，記得動作以輕柔為主，另外眼霜用量也不要太少，避免過度摩擦反而增生細紋。

影片來源：YT@Kiehl's Taiwan

大S眼周抗老關鍵3：眼白上的紅血絲也是重點



沒錯！多少人眼睛上早就是一條一條的紅血絲？但是大S就是連眼白上的紅血絲也不能忍，為了保持眼白的清澈度，她每天都會確保充足的睡眠時間，大約9～10點就會準備睡覺，且盡量不熬夜，平時也會做簡單的按摩舒緩眼壓，果然只有大S能超越大S！

眼球的紅血絲可以透過冰敷，或是早睡來獲得改善，但不會完全消失，大家還是要好好愛護眼睛！

文／美人圈 圖／翻攝自weibo@大S、小紅書@物语千寻、amazon

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