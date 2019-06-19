天兵駕駛拿充電插頭「幫輪胎打氣」！　硬插20秒一臉懵作罷

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之前才發生有駕駛誤拿油槍要替電動車「加油」，近日又有人拿著電動車充電樁想幫輪胎「打氣」，種種離譜行徑讓人意識到，想成功駕馭一台車要先學習一些汽車常識。

據insideevs報導，英國一輛黑色Volkswagen福斯車款停在電動車專用車位，2名女性迅速開門下車，慌張的在輪胎附近東摸摸西摸摸，確認是左前輪出問題以後，便拿起牆上的CCS Combo 2插頭要替輪胎「打氣」，但從外觀來看，充電樁的插頭和打氣孔長得完全不一樣，其中一名女子嘗試將充電頭插入輪胎，發現沒辦法以後只好作罷。

▲充電樁的插頭明顯不像打氣筒。（圖／翻攝自YouTube／Alfa Power）



隨後她再度拿起旁邊的CHAdeMO插頭，想換個「打氣機」為輪胎充氣，但是她們打從一開始就停在電動車車位，不管拿哪一支都不是打氣機，均為電動車的充電插頭，當然沒辦法插入輪胎的打氣孔。

事實上，如果在國外遇到輪胎沒氣，可以向加油站人員尋求幫助，或是找到上頭標註「AIR」的充氣設備，最重要的是，上路前最好也先熟悉車輛的特性跟功能，免得像這2位女子一樣忙了老半天，但根本是在鬧烏龍。