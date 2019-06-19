星．上妝／侯佩岑化身美妝博主　30秒補妝秘技讓你意想不到

▲侯佩岑近來在大陸曝光度高、人氣直升。（圖／翻攝自侯佩岑小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

最近甜姐兒侯佩岑化身美妝博主，在社群平台《小紅書》分享她的化妝護膚技巧，網友們紛紛熱情回應：真的太實用！一定要多分享，佩岑姊姊的聲音好溫柔，更有不少人求品牌色號，讓她成為新一代的帶貨女王啊！

請繼續往下閱讀...

補妝只要補「鼻翼」

相信大家天天都會補妝吧！尤其是吃完飯，貨是下午妝都掉得差不多了，當眼妝、口紅都沒了，臉部又出油怎麼辦？佩岑分享如果只能補一個地方，就是補鼻翼。為什麼呢？她說當你把鼻翼旁的出油和微血管補好，整張臉看起來就會比較明亮。

養生果汁幫肌膚打底

她分享每次飛出去工作，只要一下飛機到了酒店就會來一杯蔬果汁，裡面有芹菜、黃果和蘋果，雖然整杯綠綠的看起來不討喜，但加了蘋果就意外的順口。如果可以的話，也很建議大家試試五青（青芹、苦瓜、青椒、黃瓜和青蘋果），多喝有益身體健康，更可美容養顏喔！



保養完先上眼妝

平常保養完肌膚，你是不是就直接打底了呢？但她分享她的第一步驟居然是先畫眼妝，待畫完眼妝後，肌膚的保養品也差不多吸收了，這時候拿沾了化妝水的化妝棉，將臉上多餘的保養品擦乾淨，接著再上底妝，就是底妝服貼透亮的秘密喔！

死亡芭比粉也輕鬆駕馭

私下的她，唇膏偏好粉色調，不管是裸粉或是乾燥玫瑰都很常使用，最近她拍攝陸綜時更塗上了會讓肌膚顯黃的死亡芭比粉，沒想到卻意外合拍，歸咎原因可能是她有著一口亮白牙齒，所以無論是哪種粉色唇膏，在她臉上都通通成立！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App