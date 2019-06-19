毛小孩背上Baby Milo後背包超可愛　BAPE寵物系列萌翻今年夏季

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日本潮流品牌BAPE（A BATHING APE）的旗下擁有許多支線，其中，各個支線也都有獨立的設計方便區隔。最近，BAPE旗下的Baby Milo支線，就推出超獵奇的2019春夏寵物系列，要來讓各位的毛小孩潮翻夏季，而下面就來看看有哪些單品吧！

▲Baby Milo推出寵物系列。（圖／翻攝自BabyMilo）

其實BAPE不但推出寵物系列，也於去年的11月在香港帶來寵物Pop-Up店點，由此可知，BAPE對於寵物是非常重視的，如今帶來的一系列商品，包括帽款、背包、磨牙玩具、飯碗以及地毯等，基本上已經包辦了狗狗的食衣住行，可說是相當齊全的系列，而設計上還運用迷彩與Baby Milo圖案，使整體的外觀有明顯品牌標誌。

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▲Baby Milo圖案的帽款。（圖／翻攝自IG@babymilostore、BabyMilo）

▲2款配色的背包。（圖／翻攝自IG@babymilostore、BabyMilo）

▲2款磨牙玩具。（圖／翻攝自IG@babymilostore、BabyMilo）

▲飯碗也有推出。（圖／翻攝自IG@babymilostore、BabyMilo）

▲Baby Milo圖案的地毯。（圖／翻攝自IG@babymilostore、BabyMilo）

由BAPE推出的Baby Milo 2019春夏寵物系列，目前已經於Baby Milo專賣店以及香港IT指定店家販售，而售價區間則為美金20元（約台幣600元）到美金51元（約台幣1,530元），有想幫家裡寵物添購新行頭的朋友，一定不要錯過哦！

除了BAPE以外，還有許多品牌都有推出寵物的相關用品，而IKEA就是其中之一，IKEA販售的商品更多也更廣，不過在設計上相對也比較簡約，如果各位覺得要購買Baby Milo寵物系列太麻煩，不妨考慮到IKEA購買。

▲IKEA也有販售許多寵物商品。（圖／翻攝自IKEA）

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