許魏洲超威！成FENDI Peekaboo代言人　皮衣配大包帥慘

▲許魏洲成為FENDI大中華區Peekaboo代言人。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

大陸新生代男星的力量越來越被看重，2018年10月吳亦凡成為LOUIS VUITTON（路易威登）代言人，現在FENDI宣布許魏洲成為大中華區Peekaboo代言人，穿著皮衣搭配男款 Peekaboo包的模樣帥慘。

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▲他在2020春夏米蘭男裝周拎著Peekaboo包走秀。

1994年出生的許魏洲2015年底出道，隔年就因為演出校園網路劇《上癮》大紅，接著出專輯、開演唱會，一路向上。與FENDI從2017年開始合作，先是擔任品牌的新進力量大使、負責微博官方帳號為 The China Peekaboo Project 揭開序幕，隔年又受邀到米蘭出席時裝秀，關係十分良好。

▲5月底在上海舉辦為紀念卡爾拉格斐的男女裝共同大秀，由許魏洲開場。

今年5月底，FENDI在上海舉行史上第一次的男女裝共同大秀，發表2019秋冬系列，許魏洲走上伸展台而且是開場，氣勢非凡，同時也是品牌史上首位參與走秀的明星，足見他在FENDI心目中的份量，甫在米蘭落幕的2020春夏男裝秀，他也是走秀嘉賓，雖有網友認為他的造型比例不佳，造成185公分長腿變短腿，但仍無損威風，在大中華區Peekaboo代言人的頭銜下，雙方合作必定更緊密。

▲許魏洲與FENDI第三代掌門人SIlvia Venturini Fendi。

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