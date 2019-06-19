林志玲閃嫁「國民擋婚大使」競爭激烈！蔡依林自嘲：確定不選我嗎

最近演藝圈最熱烈討論的話題，就是「台灣第一名模」林志玲和日本男團「放浪兄弟」成員 AKIRA 結婚的消息，有趣的是，今年 44 歲的志玲姐姐過去以來一直都是大齡女子們的精神指標、甚至被稱為演藝圈排名第一的「剩女」代表，現在她突然閃電結婚去了，大家在獻上祝福的同時，不少網友也紛紛慌張起來：「以後要換誰當結婚的擋箭牌？」

知名部落客丹妮婊姊在知道林志玲結婚後就在的臉書上寫下超有趣的感想，說「林志玲都嫁了，以後再也沒有對長輩的擋箭牌了」，接著又問蔡依林可以嗎，甚至還募集同樣單身的老姑婆一起推薦新的「擋婚大使人選」，結果網友們的回答超熱烈，蕭亞軒、王心凌、HEBE、陳喬恩通通中槍了！

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沒想到第一個被點名當擋箭牌，也是被催婚催很兇的蔡依林自己跳出來回應了！她轉貼了新聞在自己臉書上並寫下： 「確定不選我嗎？」還超搞笑的說自己就是「國民擋婚大使」！

今年 38 歲的 Jolin 蔡依林和前男友錦榮在 2016 年底分手，之後就沒有傳出新戀情，感情世界一片空白，這次 Jolin 跳出來自願接棒志玲姐姐擔任「國民擋婚大使」的搞笑回應也引起粉絲熱烈討論：「快了快了。阿信快求婚了」、「手機民調 唯一支持 蔡依林」、「歡迎新任擋婚大使Jolin 上任」但也有粉絲預言說「繼志玲姐姐之後下一個就是妳了」，但更多粉絲都鼓勵 Jolin 說，就算不結婚，只要她能幸福快樂就好，嫁不嫁不是問題！

除了蔡依林之外，另外四位也是被網友點名成為新一任「擋婚大婚」的女星還有陳喬恩（40歲）、蕭亞軒（39歲）、王心凌（36歲）以及 HEBE（36歲）。看完這些推薦名單，今年過年，你想 Pick 誰當你的擋婚大使呢？

文／柯夢波丹 圖／FB

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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