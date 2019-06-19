歐洲U21嚴重意外！奧地利20歲足球小將遭「剷斷腿」　當場彎成U字型

▲奧地利足球員禾夫遭踢斷腿。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

U21歐洲國家盃16日開打，在B組奧地利對上塞爾維亞的比賽中，20歲的奧地利小將禾夫（Hannes Wolf）在第78分鐘獲得進攻機會，卻遭對方球員從後方鏟球攔截，沒想到出腳過猛，禾夫的右腿當場被踢斷，直接彎成U字型。禾夫痛得倒在地上，隨後被抬出場外，裁判也立刻給對方一張黃牌，後來在觀看VAR後，直接送上紅牌。

禾夫在上半場比賽中踢進首球，讓奧地利率先取得一分領先，這波運勢卻在最後15分鐘中斷。當時禾夫取得進攻機會，帶著球準備一路衝入禁區，結果塞爾維亞防守球員祖雲奴域（Vukasin Jovanovic）準備從後方鏟球抄截，卻因用力過猛，直接把禾夫的腳給踢斷，當場彎成U字型。裁判在現場送上一張黃牌，後來在VAR（影像助理裁判系統）的佐證之下，改以紅牌將祖雲奴域驅逐出場。

後來奧地利再以罰球取得1分，終場以2比0取得勝利。今年夏天以1200萬歐元（約新台幣4億1892萬元）簽下禾夫的RB萊比錫（RBL）在推特上證實，禾夫的右腳腳踝骨折，需要一段時間靜養。

▼禾夫被抬出場，確定右腿腳踝骨折。（圖／達志影像／美聯社）



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