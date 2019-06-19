韓妞瘋傳「新娘減肥法」月減8公斤　三餐食譜照著吃瘦很快

最近韓網瘋傳一個「一個月瘦8公斤」的減肥法，據說是一個新娘在婚禮前的緊急瘦身法，後來就在韓網上造成討論，主要是透過飲食菜單+少少的運動，一個月內就瘦下8公斤！一起看看三餐食譜怎麼吃、運動怎麼做吧！

＃一餐只吃6湯匙的飯

其實就是之前有介紹過的湯匙減肥法，最初是少女時代獨創的減肥方式，以一般的湯匙作為度量基準，每餐只吃6湯匙的飯，另外每湯匙都要搭配不同配菜（建議以蔬菜為主），兼顧營養又不用擔心吃過多導致發胖。

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>>這樣吃瘦得更健康

另外也推薦將米飯換成低GI的五榖類，像是糙米、玄米或是地瓜等，可以避免攝取精緻澱粉，會瘦得更健康！

＃零食、酒類完全禁止

澱粉、糖類、酒完全就是減肥大忌，尤其是對於下半身肥胖更是大敵，不僅對身體沒有好處，高糖分還會讓身體新陳代謝變差，不僅瘦身都看不到效果，也會胖得更快！

＃晚餐不吃澱粉、在7點前吃完

人體在晚上的新陳代謝較差，所以建議把澱粉都移到中餐食用、並早點吃完，避免在晚上攝取過多澱粉，免得吸收不完、最後轉變為熱量脂肪，造成肥胖。

＃以肉類取代主食

有時候不想要吃飯，也可以一、兩餐以肉類取代主食！不過要注意吃肉的原則，像是只能吃一人份的肉、一定要配上蔬菜等，另外也要記得肉不可以與碳水化合物食用，會讓身體更容易囤積脂肪。

肉類也建議以高蛋白、低脂的肉類為主，像是雞胸肉、紅肉等都很推薦。

＃以水果餐取代正餐



除了肉類之外，像是不能吃澱粉的晚上，也可以以水果取代正餐，不過也要注意水果盡量以低糖分為主，像是蘋果、奇異果、香蕉、鳳梨、芭樂、小番茄等不僅富含纖維、還有滿滿維他命C，都是不錯的選擇！

＃容易水腫的人可以減少水分攝取

通常減肥時都會建議多喝水、且要喝滿多少ml以上，但是容易水腫的人其實可以減少水分攝取，尤其是代謝較慢的晚上，建議可以減少至1000～1200ml左右，或是另外喝黑咖啡、紅豆水、玉米鬚茶等消腫利尿的飲品，也可以幫助消水腫。

最後就是一周做個2～3次、每次10～30分鐘的簡單運動，像是基本的棒式、深蹲都可以簡單快速的運動到全身，但要注意的是因為正在半節食狀態，運動建議依個人身體狀況評估，不要太勉強喔！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@oklmbbin、@daily_tandanzi、@_sunnyeo_、@jtou_market、Pinterest

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