紐約總店啟發創作　海瑞溫斯頓新珠寶來自大門花環裝飾

▲海瑞溫斯頓Winston Gates鉑金手鍊（由上至下）181,000元、18K金款與18K玫瑰金款各164,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌發源地的總店，從地點選擇到裝潢，其實都蘊含歷史傳承等深刻意義。海瑞溫斯頓（Harry Winston）與Tiffany & Co.不約而同以位於紐約第五大道旗艦店的招牌特色為靈感設計珠寶，近期海瑞溫斯頓推出適合日常穿搭的Winston Gates系列，造型即來自旗艦店鍍金鐵門上的金質環形花飾。

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▲海瑞溫斯頓紐約旗艦店的大門花窗成為靈感來源。（圖／翻攝海瑞溫斯頓IG）



海瑞溫斯頓首家旗艦店座落於曼哈頓56西街和第五大道的轉角處，最初創辦人海瑞溫斯頓先生規劃裝潢時，希望將代表希望與幸運的環形花飾融入設計之中，於是在大店的鍍金鐵門上呈現金質花環圖案，同時點綴捲曲的樹葉紋飾與瓶形雕刻，相當華美。

▲Winston Gates18K金環型花飾戒指（上），Winston Gates鉑金環型花飾鍊墜。

新作Winston Gates珠寶系列依此輪廓，推出環形鍊墜 、耳環、手鍊及戒指，打造10片花瓣造型花朵，中央鑲嵌圓形明亮式切工主鑽，各有鉑金、18K黃金或18K 玫瑰金款式。

▲Tiffany紐約旗艦店的Atlas巨鐘。（圖／Tiffany提供，以下同）

同樣位於紐約第五大道的Tiffany旗艦店，最著名的裝飾是大門上以雙手撐起巨大天球時鐘的希臘神衹Atlas，上面的浮凸羅馬數字啟發品牌榮譽設計總監John Loring創作，於1983年推出Atlas系列腕錶與珠寶，在手環或戒指上可見羅馬數字或數字鏤空等多元設計，成為品牌經典之一。

▲Tiffany Atlas鏤空18K玫瑰金窄版鑲鑽手鐲（上）240,000元，Tiffany Atlas 18K玫瑰金鏤空鑲鑽戒指141,000元。