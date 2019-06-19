《黑鳳凰》蘇菲特納美爆！最愛6種「顯瘦單品」Oversized、復古T

23 歲的蘇菲特納（Sophie Turner），從 15 歲那一年成為《冰與火之歌：權力遊戲》的「珊莎史塔克」之後，她的美貌就深深的烙印在觀眾心中；她這次首度在剛上映的《X戰警：黑鳳凰》獨挑大樑，化身新一代漫威女神，大家才驚覺這個女孩已經長大了！

身高 175 的蘇菲特納，擁有模特兒般的身材，在鏡頭下總是那麼的時髦！下面整理出了蘇菲特納近年來最美的私服穿搭，和她一樣骨架偏大的美人胚子趕緊 COPY 起來！

1. 米白色套裝LOOK



蘇菲特納最鍾愛的穿搭之一，就是不露肉卻性感到不行的套裝！純白的色調簡約、優雅，在腰間繫上腰帶勾勒出曲線和比例。

來自英國的蘇菲特納，是維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的同鄉粉絲；她一身的 VB 設計，流露一絲率性的氣息，和她甜美的臉龐呈現對比。

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▲Victoria Beckham 西裝夾克，約 NT$12,820 。

2. LV混搭街頭時尚





隨意一件 Cropped 上衣＋運動風夾克，搭配這件搶眼的運動褲都能瞬間提升整體時尚感！蘇菲特納這件藍紅撞色褲子是 LV 的最新款式；他搭配 LV ARCHLIGHT 運動鞋，混搭一身帥氣的街頭風格。

▲藍色拼接運動褲。

▲黑色漆皮厚底運動鞋。

3. 穿「睡衣」跑趴





蘇菲特納為整個時尚界貢獻了一件事！在她穿著這件「睡衣」跑趴後，全世界女孩也都可以這麼做了！這件來自 Olivia von Halle 的絲緞睡衣，輕柔、性感、時髦；蘇菲特納那日從飛機落地到晚上的派對都一直穿著這件睡衣，真的很有自己的穿衣哲學。

▲Coco Long 橄欖綠睡衣，約 NT$17,850。

4. 最鍾愛復古 Logo T-Shirt





蘇菲特納最迷人的一個特質就是，她明明有免費的、超美的衣服擺在眼前，最愛穿的卻還是這些幾百塊錢的復古 T-Shirt！和喬強納斯交往之後，這個英倫女孩不僅回歸了金髮造型，穿搭也越來越有美國加州女孩的 Style！

她身上這件「Dickies」T-shirt 已經被拍到無數次啦！復古 Logo T-Shirt 搭配牛仔褲或皮褲，竟是截然不同的氣質與風格！

▲Dickies boyfriend t-shirt，約 NT$630。

5. Oversized Polo 衫太性感





蘇菲特納一雙大長腿就把身邊的「弟妹」硬生生比下去了！這件 Tommy Hilfiger 美國國旗 Polo 衫，Oversized 大廓形設計正好可以玩「褲子失蹤」！這是最適合大隻女孩的性感穿搭啊！

可惜的是，蘇菲特納身上的這件已經買不到了，類似款 Oversized Polo 衫請查收 。

▲U.S.A.撞色連帽T恤。

▲Tommy Jeans 紅藍白 Polo 衫。

6. 一字領連身裙





「一字領連身裙＋小白鞋」是這個夏天必須 COPY 下來的穿搭！和男友約小露性感香肩，穿著球鞋的雙腳活動力又很夠！

▲黑白格紋連身短裙，約 NT$880。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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