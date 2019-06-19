川普霸氣宣布競選連任　CNN分析：他有秘密武器才敢如此！

▲CNN分析川普連任的秘密武器。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

美國總統川普開始為自己2020年連任之路布局，當地時間18日晚間在佛羅里達州奧蘭多造勢，當場就宣布自己將參加競選。最令人吃驚的是，粉絲們得知川普將在此造勢，2天前就開始聚集，甚至在大會開始前9小時，大排長龍隊伍讓人震驚。

根據《CNN》報導，川普之所以這麼有信心的宣布參加競選連任，儘管還有些政見沒有做到，但他的秘密武器就是「明星光環」。在川普支持者和中間選民的眼中，川普不算總統，而是搖滾巨星，力挺的程度讓人願意掏錢買下川普周邊商品，或是聽上一場他的造勢大會。

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▲奧蘭多造勢大會上超過10萬人。

川普在佛州造勢前一天在推特上驕傲表示，「超過10萬想要進場，但現場只有2萬個位置，這樣的熱烈真的令人難以相信，這都是假新聞不會說的！」接著在造勢當天又發文：「假新聞不會告訴你，但共和黨的熱情達到最高點，看看奧蘭多的場面，人們從沒看過這樣的場面（除非你彈吉他）真的嗨翻天！」

根據蓋洛普最新民調顯示，89%共和黨選民對川普的表現感到滿意；NN本月最新民調，川普的整體滿意度雖然只有43%，但在自認對2020年總統大選熱中的選民中，48%對川普的表現滿意，50%不滿意。

早在當政客前，川普其實就是明星，不僅參與電影演出，如今成為美國總統，更讓他成為全美國都知道的「大名人和商人」，莫名的魅力更讓許多中間選民漸漸成為他的支持者。儘管還有承諾尚未兌現，但是支持川普的人並不在乎，只因為跳脫出支持政客的方式，粉絲用拱明星的方式捧紅川普，意外捧紅了他的政治之路。