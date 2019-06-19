「感謝12年照顧」2姊妹父親節改姓　繼父緊抱女兒淚崩





▲鮑爾斯感動緊抱女兒。（圖／翻攝Twitter@ jialaurenxo）



國際中心／綜合報導



美國華盛頓州一名父親鮑爾斯（Marvin Bowers）在16日收到一份意義非凡的「父親節禮物」。他的兩位繼女為了感謝父親12年來的照顧，決定將改用他的姓氏，鮑爾斯得知消息後，當場感動落淚。影片日前上傳到推特後，引起網友熱議，不少看完的網友紛紛留言，直呼自己被女兒們的貼心感動落淚。

綜合報導，西亞(Jia Bowers)和嘉澤奧 (Jazelle Bowers)在父親節當日，向父親送上一個神秘的信封，信中寫道，感謝12年來的照顧以及與患難與共的情誼，並在信的最後非常開心宣布即將改姓。

鮑爾斯得知驚喜後感動落淚，並緊緊擁抱兩位女兒。她們的母親說，鮑爾斯對二人的舉動感到非常開心，「從一開始他就把這兩位女孩當作自己的孩子」，還讚賞鮑爾斯「無時無刻都陪伴著女兒們」，給予了女兒從未有過的父愛。

西亞透露，父親常常會開玩笑要替她們改姓，讓他們在頒獎時被唱名為鮑爾斯。她表示，「這就是父親一直都想要的禮物」，自己當初也不確定要不要改，因為改姓氏這件事意義十分重大。而令她真正想改的原因是，自己將是家中第一個獲得大學學位的人，希望在明年畢業獲得護理學位時，能聽到自己的姓氏是鮑爾斯。最後她還補充說，自己的生父是一名癮君子，又經常虐待母親，而鮑爾斯的出現讓她們重新獲得家的溫暖。