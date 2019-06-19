川普霸氣軍援烏克蘭「2.5億美元強大火力」　挑戰俄羅斯極限！

▲烏克蘭得到美方軍援，恐將引來俄羅斯不滿。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國防部18日證實，川普已經下令對烏克蘭政府提供約2.5億美元的軍事援助及設備，這是自過去歐巴馬政府以來至今，美國首度提供軍售給烏克蘭，過去一直避免的原因，就是擔心克林姆林宮與白宮關係惡化，但如今川普選擇突破，未來美俄關係勢必受到關注。

根據《USNEWS》報導，美國新支援烏克蘭海軍、陸軍、特種部隊等各類新型軍武，其中包括反火炮雷達、夜視裝置、通訊儀器等。相較於歐巴馬政府時期對於俄烏問題偏向中立處理，就是擔心美俄關係惡化，直到2018年美國增加了些許對烏克蘭的軍援，讓俄羅斯一度不滿抓了24名烏克蘭海軍。

如今，川普大動作支援烏克蘭約2.5億美金的軍備，其中包括強大的火藥，這恐怕將引來俄羅斯不滿。美國國防部強調，美國將繼續協助烏克蘭採購軍部、提供預算等部分，這些都將幫助烏克蘭捍衛自己的領土，維持一個安全、民主、自由的烏克蘭。

自從2014年俄羅斯併吞克里米亞半島後，又支援烏東地區的親俄武裝分子，讓烏克蘭政府相當頭痛，甚至美國、北大西洋公約組織也都進一步跟烏克蘭合作。